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Таня Боброва
Деньги

Приложение «Газпромбанка» пропало из Google Play

Компания попала под блокирующие санкции США в конце ноября 2024 года.

  • Банк рекомендовал пользователям Android-устройств скачивать приложение из Rustore и с сайта кредитной организации. Для пользователей Huawei приложение также доступно в AppGallery.
  • Если приложение уже установлено, оно продолжит работать как обычно. Также можно пользоваться мобильной версией интернет-банка через браузер.
  • Приложение «Газпромбанка» для iOS впервые пропало ещё летом 2022 года. В апреле 2024-го банк снова сообщил о недоступности приложения.
  • Также из Google Play пропали приложения «БКС Банка», «Севергазбанка», «Примсоцбанка» и некоторых других организаций, попавших в ноябре 2024 года под блокирующие санкции США, пишет Frank Media.
  • После введения ограничений клиенты «Газпромбанка» пожаловались, что их карты UnionPay перестали работать в некоторых странах. Глава Минфина Антон Силуанов также связывал с санкциями против банка ослабление рубля.
  • Удаление приложений из Google Play и App Store после попадания компании под санкции США — частая ситуация. В ноябре 2024 года из магазина Apple пропало приложение «БКС Банка».

#новости #газпромбанк

22
12 комментариев
Вадим Д.

До нового газмясприложения три дня. До нового удаления — 3 дня 3 часа.

3
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Покушай булочек

В России сегодня Gmail.. попробуйте разлогинится и вы уже больше не войдет

2
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Kai Kimera

Да вроде нормально всё.

1
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Андрей Васильев

В ответ можно удалить google play с телефонов клиентов и работников газпромбанка.

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Андрей Комягин

Зачем если на андроиде есть rustore со всеми банковскими приложениями?

2
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abubas//

Пофиг, есть Rustore

1
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Mari

есть Rustoreи Монокль 👍

1
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