Приложение «Газпромбанка» пропало из Google Play

Компания попала под блокирующие санкции США в конце ноября 2024 года.Банк рекомендовал пользователям Android-устройств скачивать приложение из Rustore и с сайта кредитной организации. Для пользователей Huawei приложение также доступно в AppGallery.Если приложение уже установлено, оно продолжит работать как обычно. Также можно пользоваться мобильной версией интернет-банка через браузер.Приложение «Газпромбанка» для iOS впервые пропало ещё летом 2022 года. В апреле 2024-го банк снова сообщил о недоступности приложения.Также из Google Play пропали приложения «БКС Банка», «Севергазбанка», «Примсоцбанка» и некоторых других организаций, попавших в ноябре 2024 года под блокирующие санкции США, пишет Frank Media.После введения ограничений клиенты «Газпромбанка» пожаловались, что их карты UnionPay перестали работать в некоторых странах. Глава Минфина Антон Силуанов также связывал с санкциями против банка ослабление рубля.Удаление приложений из Google Play и App Store после попадания компании под санкции США — частая ситуация. В ноябре 2024 года из магазина Apple пропало приложение «БКС Банка».#новости #газпромбанк
До нового газмясприложения три дня. До нового удаления — 3 дня 3 часа.
В России сегодня Gmail.. попробуйте разлогинится и вы уже больше не войдет
Да вроде нормально всё.
В ответ можно удалить google play с телефонов клиентов и работников газпромбанка.
Зачем если на андроиде есть rustore со всеми банковскими приложениями?
Пофиг, есть Rustore
есть Rustoreи Монокль 👍