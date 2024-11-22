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Таня Боброва
Деньги

Приложение попавшего под санкции США «БКС Банка» пропало из App Store

В Google Play пока доступно.

  • Об этом пишет Frank Media. В поддержке банка сообщили изданию, что приложение удалили из App Store 21 ноября 2024 года, в день введения санкций США против компании.
  • Кроме «БКС Банка» под новые санкции попали «Газпромбанк», «Примсоцбанк», «Дом.рф», банк «Агророс» и некоторые другие компании. «Газпромбанк» и «Примсоцбанк» после этого предупредили о возможных проблемах c работой карт UnionPay за рубежом.
  • «БКС Банк» рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте, обновить мобильное приложение до последней версии и не удалять его со смартфонов. «Газпромбанк» также посоветовал обновить приложение в Google Play до актуальной версии. Приложение в App Store пропало в апреле 2024 года.
  • Удаление приложений из Google Play и App Store после попадания компании под санкции США — частая ситуация. Одними из первых пропали приложения «Сбера». После этого банк стал, в частности, загружать копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли.

#новости #бксбанк

11
21 комментарий
Вадим Д.

приостановить переводы в валюте, обновить мобильное приложение до последней версии иприкинуться ветошью, дабы не отсвечивать. А также ожидать дальнейших указаний в окружении запасов воды и консервов, лёжа на мешках с гречкой и солью.

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Максим

Вы забыли в резерв внести гречу.

1
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Axel

А есть шансы вообще что когда-то все санкции аннулируют ?

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Бонифаций на каникулах

Желательно отъехать не менее чем на 100км от городов-милионников и крупных военных частей.

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Дмитрий Зима

оперативно

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new_comment

Этож не нейросеть к Сири прикрутить. Тут они умеют.

1
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Черномырдэн

Теслу! На все, пожалуйста

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