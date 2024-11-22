Приложение попавшего под санкции США «БКС Банка» пропало из App Store

В Google Play пока доступно.Об этом пишет Frank Media. В поддержке банка сообщили изданию, что приложение удалили из App Store 21 ноября 2024 года, в день введения санкций США против компании.Кроме «БКС Банка» под новые санкции попали «Газпромбанк», «Примсоцбанк», «Дом.рф», банк «Агророс» и некоторые другие компании. «Газпромбанк» и «Примсоцбанк» после этого предупредили о возможных проблемах c работой карт UnionPay за рубежом.«БКС Банк» рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте, обновить мобильное приложение до последней версии и не удалять его со смартфонов. «Газпромбанк» также посоветовал обновить приложение в Google Play до актуальной версии. Приложение в App Store пропало в апреле 2024 года.Удаление приложений из Google Play и App Store после попадания компании под санкции США — частая ситуация. Одними из первых пропали приложения «Сбера». После этого банк стал, в частности, загружать копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли.#новости #бксбанк
приостановить переводы в валюте, обновить мобильное приложение до последней версии иприкинуться ветошью, дабы не отсвечивать. А также ожидать дальнейших указаний в окружении запасов воды и консервов, лёжа на мешках с гречкой и солью.
Вы забыли в резерв внести гречу.
А есть шансы вообще что когда-то все санкции аннулируют ?
Желательно отъехать не менее чем на 100км от городов-милионников и крупных военных частей.
оперативно
Этож не нейросеть к Сири прикрутить. Тут они умеют.
Теслу! На все, пожалуйста