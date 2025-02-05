Цены на золото установили новый рекорд — $2900 за унцию

Стоимость растёт на фоне эскалации «торговой войны» Китая и США.Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи). Стоимость за унцию впервые превысила $2900, на 14:40 мск цена на драгметалл составляет $2894 за унцию.Причина — опасения эскалации «торговой войны» между Китаем и США и возможное влияние на мировой экономический рост, пишет WSJ. Американский президент ввёл пошлины на китайские товары, в ответ КНР ввела пошлины на часть товаров из США и начала расследование против Google.На фоне этого инвесторы выбирают «безопасные» активы — вроде золота, которое считается «средством защиты» от инфляции и геополитической неопределённости, отмечает Reuters.Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости #золото
Деньги в золоте надо хранить всё же
Да да, посмотрите график серебра, нет гарантий, что золото не решит повторить его в какой-то момент
значит скоро война