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Евгения Евсеева
Деньги

Цены на золото установили новый рекорд — $2900 за унцию

Стоимость растёт на фоне эскалации «торговой войны» Китая и США.

  • Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).
  • Стоимость за унцию впервые превысила $2900, на 14:40 мск цена на драгметалл составляет $2894 за унцию.
  • Причина — опасения эскалации «торговой войны» между Китаем и США и возможное влияние на мировой экономический рост, пишет WSJ. Американский президент ввёл пошлины на китайские товары, в ответ КНР ввела пошлины на часть товаров из США и начала расследование против Google.
  • На фоне этого инвесторы выбирают «безопасные» активы — вроде золота, которое считается «средством защиты» от инфляции и геополитической неопределённости, отмечает Reuters.
Полина Лааксо
Деньги
«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

#новости #золото

3 комментария
Строганов Иван

Деньги в золоте надо хранить всё же

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Aleksei M

Да да, посмотрите график серебра, нет гарантий, что золото не решит повторить его в какой-то момент

1
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Покушай булочек

значит скоро война

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