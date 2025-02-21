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Евгения Евсеева
Деньги

День 1094: в Латвии поддержали законопроект о запрете на покупку жилья для россиян, самозанятые просят не принимать закон о локализированных машинах для такси

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Darya Tryfanava / Unsplash
Darya Tryfanava / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 21 февраля 2025 года:

  • Доллар — 88,51 рубля (на 1,92 рубля меньше, чем 20 февраля)
  • Евро — 92,48 рубля (на 1,6 рубля меньше).
  • Юань — 12,12 рубля (на 24 копейки меньше).

BTC на 07:54 мск стоит $98,18 тысячи, ETH — $2752, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Владимира Путина попросили не принимать законопроект, который обязывает таксопарки и самозанятых водителей такси использовать машины только российской сборки, узнал «Коммерсантъ». Предприниматели считают, что такие требования по силам лишь для крупных таксопарков, а для самозанятых водителей они почти неподъёмны.

Какие есть проблемы и трудности

Сейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в стране.

Контекст

Загрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов в России находится на уровне всего 20% при спросе в 100 тысяч устройств. По оценкам участников рынка, в стране можно производить в пять раз больше.

Вице-премьер Александр Новак поддержал решение продлить до конца лета — с 1 марта по 31 августа 2025 года — запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний.

Страны G7 в готовящемся коммюнике по случаю третьей годовщины начала российской военной операции отказались от призыва ужесточить ценовой потолок на нефть из России.

Новости предыдущего дня, 20 февраля — здесь.

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