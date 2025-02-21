День 1094: в Латвии поддержали законопроект о запрете на покупку жилья для россиян, самозанятые просят не принимать закон о локализированных машинах для такси

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Darya Tryfanava / UnsplashМатериал дополняетсяКурсы, биржи, банкиКурсы ЦБ на 21 февраля 2025 года:Доллар — 88,51 рубля (на 1,92 рубля меньше, чем 20 февраля)Евро — 92,48 рубля (на 1,6 рубля меньше).Юань — 12,12 рубля (на 24 копейки меньше).BTC на 07:54 мск стоит $98,18 тысячи, ETH — $2752, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Кто и как адаптируетсяВладимира Путина попросили не принимать законопроект, который обязывает таксопарки и самозанятых водителей такси использовать машины только российской сборки, узнал «Коммерсантъ». Предприниматели считают, что такие требования по силам лишь для крупных таксопарков, а для самозанятых водителей они почти неподъёмны.Какие есть проблемы и трудностиСейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в стране.КонтекстЗагрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов в России находится на уровне всего 20% при спросе в 100 тысяч устройств. По оценкам участников рынка, в стране можно производить в пять раз больше.Вице-премьер Александр Новак поддержал решение продлить до конца лета — с 1 марта по 31 августа 2025 года — запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний.Страны G7 в готовящемся коммюнике по случаю третьей годовщины начала российской военной операции отказались от призыва ужесточить ценовой потолок на нефть из России.Новости предыдущего дня, 20 февраля — здесь.#новости