В Казахстане предложили снова ужесточить правила выдачи платёжных карт иностранцам

С начала 2025 года срок выдачи карт нерезидентам сократили до одного года.Соответствующий проект опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Он будет доступен для обсуждения до 14 апреля 2025 года.Согласно документу, среди потенциальных мер — запрет на дистанционную выдачу и перевыпуск карт, в том числе через доверенных лиц; обязательная двухфакторная идентификация клиента с использованием биометрических данных; ввод правила «одна платёжная карта — одному владельцу»; проверка на законность нахождения в Казахстане, усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.Также предлагается усилить мониторинг в отношении клиентов, которых могут привлечь к дропперским схемам. В целом поправки нацелены на пресечение или минимизацию «противоправных действий» и дропперства.Alexander Serzhantov / UnsplashВ январе 2025 года Казахстан ограничил срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами. После этого Kaspi и Home Credit Bank приостановили открытие дебетовых карт иностранцам в январе 2025 года, также поступили Halyk Bank, Евразийский банк, «Нурбанк» и «дочка» ВТБ. В феврале они начали возобновлять выдачу карт.#новости #казахстан