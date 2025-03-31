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Евгения Евсеева
Деньги

В Казахстане предложили снова ужесточить правила выдачи платёжных карт иностранцам

С начала 2025 года срок выдачи карт нерезидентам сократили до одного года.

  • Соответствующий проект опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Он будет доступен для обсуждения до 14 апреля 2025 года.
  • Согласно документу, среди потенциальных мер — запрет на дистанционную выдачу и перевыпуск карт, в том числе через доверенных лиц; обязательная двухфакторная идентификация клиента с использованием биометрических данных; ввод правила «одна платёжная карта — одному владельцу»; проверка на законность нахождения в Казахстане, усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.
  • Также предлагается усилить мониторинг в отношении клиентов, которых могут привлечь к дропперским схемам. В целом поправки нацелены на пресечение или минимизацию «противоправных действий» и дропперства.
Alexander Serzhantov / Unsplash
Alexander Serzhantov / Unsplash
  • В январе 2025 года Казахстан ограничил срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами. После этого Kaspi и Home Credit Bank приостановили открытие дебетовых карт иностранцам в январе 2025 года, также поступили Halyk Bank, Евразийский банк, «Нурбанк» и «дочка» ВТБ. В феврале они начали возобновлять выдачу карт.

#новости #казахстан

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