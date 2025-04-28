IBM инвестирует $150 млрд в США в течение пяти лет

Она сделала заявление вслед за другими ИТ-компаниями.Более $30 млрд из общей суммы направят на расширение производства в США квантовых компьютеров и мейнфреймов, пишет Reuters.Цель компании — стимулировать экономику и «укрепить свои позиции мирового лидера в области вычислительных технологий», уточняет Bloomberg.Агентство отмечает, что с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа о планах потратить «миллиарды долларов» на расширение произвоства в США заявили многие ИТ-компании. Всё это происходит на фоне пошлин, которые США вводят в отношении Китая и других стран.Например, Apple обещала вложить $500 млрд и создать 20 тысяч рабочих мест в течение следующих четырёх лет. Тайваньская TSMC потратить $100 млрд для строительства заводов по производству чипов в стране.О планах инвестировать в американскую экономику говорил и конкурент IBM — Nvidia, указывает CNBC. В апреле 2025 года компания заявила о намерении создать в США инфраструктуру для ИИ на сумму до $500 млрд.#новости