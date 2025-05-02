Amazon отчитался за квартал: обновлённый ИИ-помощник доступен уже 100 тысячам пользователей, ослабления спроса из-за пошлин США пока нет

Компания опубликовала результаты за первый квартал 2025 года.Общая выручка выросла на 9% год к году — до $155,7 млрд, чистая прибыль увеличилась до $17,1 млрд по сравнению с $10,4 млрд годом ранее. В том числе продажи Amazon Web Services составили $29,3 млрд (+17% год к году), рекламы — $13,9 млрд (+19%).По словам гендиректора Amazon Энди Джесси, доступ к обновлённому ИИ-помощнику Alexa+ есть уже более чем у 100 тысяч пользователей. Ассистента анонсировали в конце февраля 2025 года.Он также прокомментировал влияние на бизнес импортных пошлин США. По словам Джесси, пока маркетплейс не видит ослабления спроса или «существенного» роста средних цен. Он отметил, что у Amazon большой выбор товаров — это означает, что ритейлер «часто способен выдерживать сложные условия лучше, чем другие».В конце апреля 2025 года издание Punchbowl News сообщило, что Amazon планирует начать показывать размер пошлин рядом с ценами на товары. Компания заявила, что такой вариант рассматривала команда Haul (это отдельная витрина с недорогими товарами), но идею так и не согласовали.По словам источника NBC News, президент США Дональд Трамп лично звонил основателю Amazon Джеффу Безосу, чтобы выразить недовольство материалом Punchbowl.#новости #amazon