Nissan задумалась о продаже штаб-квартиры в Иокогаме, чтобы компенсировать затраты на реструктуризацию — СМИ

По подсчётам японского агентства недвижимости, актив может стоить около $700 млн.Автопроизводитель рассматривает возможность продать офис с условием, что потом будет его арендовать, рассказали источники Nikkei Asia и Kyodo News.В самой Nissan сообщили, что рассматривают «все возможности стабилизировать бизнес», однако «анонсировать пока нечего».Убыток компании за 2024 финансовый год, который завершился 31 марта 2025 года, составил 670,9 млрд йен — около $4,5 млрд. Это третий по величине годовой убыток в её истории, отмечало The Japan Times. Делать прогнозы на 2025 год она не стала, так как ещё предстоит учесть допрасходы на перестройку бизнеса и влияние американских ввозных пошлин. Чтобы восстановить положение, Nissan закроет семь заводов из 17 и сократит в общей сложности 20 тысяч сотрудников до 2027 финансового года. В СМИ напомнили, что подобные сокращения были у компании в 1999-м: тогда она ликвидировала 21 тысячу рабочих мест, или 14% штата, и закрыла пять заводов в Японии.Источник фото: BloombergВ апреле 2025 года автопроизводитель сменил гендиректора: место Макото Учиды занял директор по планированию Иван Эспиноса.#новости #nissan