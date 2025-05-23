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Полина Лааксо
Деньги

Nissan задумалась о продаже штаб-квартиры в Иокогаме, чтобы компенсировать затраты на реструктуризацию — СМИ

По подсчётам японского агентства недвижимости, актив может стоить около $700 млн.

  • Автопроизводитель рассматривает возможность продать офис с условием, что потом будет его арендовать, рассказали источники Nikkei Asia и Kyodo News.
  • В самой Nissan сообщили, что рассматривают «все возможности стабилизировать бизнес», однако «анонсировать пока нечего».
  • Убыток компании за 2024 финансовый год, который завершился 31 марта 2025 года, составил 670,9 млрд йен — около $4,5 млрд. Это третий по величине годовой убыток в её истории, отмечало The Japan Times. Делать прогнозы на 2025 год она не стала, так как ещё предстоит учесть допрасходы на перестройку бизнеса и влияние американских ввозных пошлин.
  • Чтобы восстановить положение, Nissan закроет семь заводов из 17 и сократит в общей сложности 20 тысяч сотрудников до 2027 финансового года. В СМИ напомнили, что подобные сокращения были у компании в 1999-м: тогда она ликвидировала 21 тысячу рабочих мест, или 14% штата, и закрыла пять заводов в Японии.
Источник фото: Bloomberg
Источник фото: Bloomberg
  • В апреле 2025 года автопроизводитель сменил гендиректора: место Макото Учиды занял директор по планированию Иван Эспиноса.

#новости #nissan

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