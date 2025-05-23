«Наши переговоры ни к чему не приводят»: Трамп заявил о планах ввести пошлину в 50% на товары из ЕС

С 1 июня 2025 года.Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры, которые Белый дом ведёт с властями ЕС, «ни к чему не приводят».Он заявил, что «мощные торговые барьеры» Евросоюза, «налоги на НДС», «смехотворные корпоративные штрафы», «необоснованные иски против американских компаний» и другие ограничения, привели к дисбалансу торговли с США на сумму $250 млн в год.Основные европейский индексы отреагировали падением на заявление Трампа, следует из данных Investing.com. На 16:15 мск немецкий DAX упал на 2,9%, нидерландский AEX — на 1,94%, французский CAC 40 — на 2,85%, шведский OMXS30 — на 1,86%.Эмануэль Макрон и Дональд Трамп в Овальном кабинете. Фото RutersВ начале апреля 2025 года Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт в США товаров из 185 стран и территорий. Для стран ЕС тарифы должны были вырасти до 20%.После этого власти Евросоюза объявили, что утвердили ответные пошлины на импорт ряда товаров из США. В рамках первого пакета они должны были начать действовать с 15 апреля, следующие — с 16 мая и 1 декабря. Bloomberg и Euroactiv писали, что ставки составят 10-25%.Тогда же Трамп объявил о 90-дневной «паузе» для тех, кто не стал отвечать на пошлины США. В течение этого времени в отношении них будет действовать базовая ставка 10%. ЕС в ответ также согласился на отсрочку.#новости #пошлин #трамп #ес