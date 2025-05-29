Суд в США заблокировал введение глобальных торговых пошлин Трампа — тот превысил свои полномочия

Решение касается как всеобъемлющего указа президента США от апреля 2025 года, так и февральского, который касался Мексики, Канады и Китая.Федеральный суд по вопросам международной торговли в США заявил, что тарифы против 185 государств и территорий нельзя объяснить законом о чрезвычайных экономических полномочиях, которым руководствовалась администрация. Их вводили, чтобы устранить «торговый дисбаланс», но «чрезвычайных» вводных тут нет.Торговые пошлины против Китая, Канады и Мексики посчитали «незаконными», потому что они не устраняют упомянутые в указе «угрозы». Это, в частности, противоправный оборот наркотиков и нелегальная миграция. Ссылаясь на закон от 1977-го, президент, по сути, просто избавился от необходимости получать одобрение Конгресса США.Администрации Трампа дали десять дней на то, чтобы исполнить требование, но та подала апелляцию. В Белом доме утверждают, что «торговые дефициты» как раз таки привели к «чрезвычайной ситуации»: «местные сообщества оказались в упадке», «граждане остались без работы», «оборонно-промышленная база ослабла». По словам её представителя, не «неизбираемым» судьям решать, как власть должна отвечать на национальные риски,Как пишут СМИ, разбирательство может дойти до Верховного суда США. Однако уверенности, что он займёт сторону нижестоящей инстанции, нет. Если же «проиграет» Трамп, компаниям, которые уже уплатили пошлины по новым ставкам, должны причитаться компенсации с процентами.Источник фото: ABC NewsПостановление суда не затрагивает пошлины, которые Трамп ввёл на импорт в страну автомобилей, автозапчастей, стали и алюминия. Их объясняли другим законом.Полина ЛааксоМнения3 апрAxios: «Новые тарифы Трампа могут привести к третьему за последние 17 лет международному экономическому потрясению» Первое — кризис 2008-2009 годов. Второе — пандемия Covid-19 от 2020 года.#новости #сша