Основным претендентом на российский бизнес итальянского UniCredit выступают структуры «Альфа-групп» — «Ъ»

В «Альфа-групп» не ответили на запрос газеты. В «Альфа-банке» о подобных планах не знают. 28 мая 2025 года Reuters рассказало, что к итальянским властям обратились компании из ОАЭ с предложением выкупить активы UniCredit в России. Согласно плану, местные Asas Capital и Mada Capital создадут спецструктуру и объединятся с международной инвестгруппой Inweasta, которая уже работает в России.По данным агентства, консорциум предлагает выкупить бизнес с дисконтом в 60% к рыночной стоимости. Получить разрешения с российской стороны поможет участие Inwesta, а с европейской и американской — привлечение неназванных партнёров в Италии.Три источника «Ъ» сообщили, что сделка «может совершаться в интересах "Альфа-групп"»: в её периметр входит компания «А1», с которой связан один из двух арабских фондов. По словам одного из собеседников, «такая структура сделки необходима, поскольку главный банковский актив [группы] — "Альфа-банк" — находится под санкциями ЕС». В «А1» на запрос «Ъ» не ответили.По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль UniCredit в России выросла на 20% год к году, до €256 млн.Источник фото: «Банки.ру»Итальянский UniCredit начал переговоры о продаже бизнеса в России ещё в мае 2022 года. Процесс затянулся из-за запрета проводить сделки с акциями и долями в уставном капитале отдельных банков без разрешения правкомиссии.В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) потребует от UniCredit сократить присутствие в России. Глава группы Андреа Орчел позже сказал, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, вероятно, получил [такое] письмо».В июне UniCredit подал иск к ЕЦБ. В компании утверждали, что, выдвигая требование как можно скорее покинуть Россию, ЕЦБ нарушает права собственности и посягает на свободу ведения бизнеса. Тогда же банк попросил заморозить предписание, но суд отклонил просьбу.Таня БоброваДеньги6 феврФридман и Авен закрыли сделку по продаже долей в «Альфа-банке» и «АльфаСтраховании» — FT Они контролировали в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании.#новости #unicredit