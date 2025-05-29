Основным претендентом на российский бизнес итальянского UniCredit выступают структуры «Альфа-групп» — «Ъ»

Итальянский UniCredit начал переговоры о продаже бизнеса в России ещё в мае 2022 года. Процесс затянулся из-за запрета проводить сделки с акциями и долями в уставном капитале отдельных банков без разрешения правкомиссии.



В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) потребует от UniCredit сократить присутствие в России. Глава группы Андреа Орчел позже сказал, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, вероятно, получил [такое] письмо».

