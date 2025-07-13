Итальянский суд поддержал требование местных властей к UniCredit по уходу из России для покупки банка Banco BPM

Состоится ли в итоге поглощение — неизвестно.UniCredit выдвинул предложение о покупке итальянской группы Banco BPM в ноябре 2024 года, оценив её в €10,1 млрд, но та его отклонила. По мнению совета директоров, условия не отражали рентабельность и потенциал банка.В апреле 2025 года UniCredit предпринял ещё попытку, предложив по 175 собственных акций в обмен на 1000 акций Banco BPM. Срок действия оферты истекает 23 июля этого же года.В том же месяце итальянские власти выдвинули ряд требований, выполнение которых обеспечит одобрение сделки. Например, на на пять лет запретили UniCredit ухудшать соотношение кредитов к депозитам в Banco BPM, чтобы не допустить сокращения объёмов кредитования в стране. И потребовали прекратить деятельность в России в течение девяти месяцев — помимо прочего.Административный суд Лацио отменил два требования, включая условие о кредитах и депозитах, но поддержал требование выйти из российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на решение. В Unicredit рассказали, что «продолжают следить за развитием ситуации» и «своевременно предпримут все необходимые шаги».В июне глава UniCredit Андреа Орчел оценивал вероятность того, что банк всё же пойдёт на сделку, «в 20% или меньше», — из-за препятствий со стороны властей. Bloomberg и Politico отмечают, что решение суда определённости не вносит, так как срок оферты почти истёк.Источник фото: Ledger InsightsИтальянский UniCredit начал переговоры о продаже бизнеса в России ещё в мае 2022 года. Процесс затянулся из-за запрета проводить сделки с акциями и долями в уставном капитале отдельных банков без разрешения правкомиссии.В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) потребует от UniCredit сократить присутствие в России. Орчел позже сказал, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, вероятно, получил [такое] письмо».В июне UniCredit подал иск к ЕЦБ. В компании утверждали, что, выдвигая требование как можно скорее покинуть Россию, ЕЦБ нарушает права собственности и посягает на свободу ведения бизнеса. Тогда же банк попросил заморозить предписание, но суд отклонил просьбу.В мае 2025 года Reuters рассказало, что к итальянским властям обратились компании из ОАЭ с предложением выкупить активы UniCredit в России.#новости