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Полина Лааксо
Деньги

Итальянский суд поддержал требование местных властей к UniCredit по уходу из России для покупки банка Banco BPM

Состоится ли в итоге поглощение — неизвестно.

  • UniCredit выдвинул предложение о покупке итальянской группы Banco BPM в ноябре 2024 года, оценив её в €10,1 млрд, но та его отклонила. По мнению совета директоров, условия не отражали рентабельность и потенциал банка.
  • В апреле 2025 года UniCredit предпринял ещё попытку, предложив по 175 собственных акций в обмен на 1000 акций Banco BPM. Срок действия оферты истекает 23 июля этого же года.
  • В том же месяце итальянские власти выдвинули ряд требований, выполнение которых обеспечит одобрение сделки. Например, на на пять лет запретили UniCredit ухудшать соотношение кредитов к депозитам в Banco BPM, чтобы не допустить сокращения объёмов кредитования в стране. И потребовали прекратить деятельность в России в течение девяти месяцев — помимо прочего.
  • Административный суд Лацио отменил два требования, включая условие о кредитах и депозитах, но поддержал требование выйти из российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на решение. В Unicredit рассказали, что «продолжают следить за развитием ситуации» и «своевременно предпримут все необходимые шаги».
  • В июне глава UniCredit Андреа Орчел оценивал вероятность того, что банк всё же пойдёт на сделку, «в 20% или меньше», — из-за препятствий со стороны властей. Bloomberg и Politico отмечают, что решение суда определённости не вносит, так как срок оферты почти истёк.
Источник фото: Ledger Insights
Источник фото: Ledger Insights

  • Итальянский UniCredit начал переговоры о продаже бизнеса в России ещё в мае 2022 года. Процесс затянулся из-за запрета проводить сделки с акциями и долями в уставном капитале отдельных банков без разрешения правкомиссии.

  • В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) потребует от UniCredit сократить присутствие в России. Орчел позже сказал, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, вероятно, получил [такое] письмо».

  • В июне UniCredit подал иск к ЕЦБ. В компании утверждали, что, выдвигая требование как можно скорее покинуть Россию, ЕЦБ нарушает права собственности и посягает на свободу ведения бизнеса. Тогда же банк попросил заморозить предписание, но суд отклонил просьбу.

  • В мае 2025 года Reuters рассказало, что к итальянским властям обратились компании из ОАЭ с предложением выкупить активы UniCredit в России.

#новости

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