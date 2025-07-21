Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков возглавит «Вайлдберриз банк»

Компания серьёзно настроена развивать банковское направление, отмечает «Ъ».14 июля 2025 года Горшкова назначили руководителем финтех-направления объединённой компании Wildberries & Russ, которое отвечает за финансовые сервисы для продавцов и покупателей. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на компанию.После согласования в ЦБ Горшков займёт пост председателя правления «Вайлдберриз банка». Среди его задач — определение долгосрочной стратегии финтех-направления, курирование банка маркетплейса, поиск новых ниш бизнеса, развитие банковских продуктов.Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что назначение — «явный сигнал», что компания всерьёз настроена усиливать банковское направление. Хотя банки маркетплейсов «ещё далеки от классических кредитных» организаций, они активно двигаются в «сторону большей универсальности» (кроме Wildberries свой банк есть у Ozon и «Яндекса», который развивает «Яндекс Маркет»).График «Ъ»Горшков входил в правления «ВТБ 24», «Лето-банка» (теперь — «Почта банк», входит в ВТБ) и до мая 2025 года курировал розничный бизнес ВТБ в качестве зампреда правления.Основательница Wildberries Татьяна Ким стала владельцем банка «Стандарт-кредит» в 2021 году. Его переименовали в «Вайлдберриз банк». В июне 2025 года Ким говорила, что банк начал тестировать выпуск банковских карт для сотрудников и исполнителей, но «скоро» их смогут заказать и покупатели.#новости #wildberries