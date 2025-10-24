Акции Intel выросли на 9% после квартального отчёта — компания вернулась к прибыльности

Она получила первую квартальную прибыль с 2023 года.Источник: BloombergОсновную торговую сессию акции завершили на уровне $38,16 (+3,4%), а на постмаркете растут на 11:45 мск на 8,41% — до $41,37.Причина роста котировок — отчёт за третий квартал 2025 года. Выручка выросла на 3%, до $13,7 млрд — это немного выше, чем прогнозировали аналитики ($13,2 млрд). На четвёртый квартал компания дала «оптимистичный прогноз» — она ожидает, что выручка составит от $12,8 млрд до $13,8 млрд.Intel также получила прибыль в $4,1 млрд против убытка $16,6 млрд в третьем квартале 2024-го. Это первая квартальная прибыль компании с 2023 года. Прогнозы Intel говорят, что она находится на «верном пути», пишет Bloomberg. В последние годы компания столкнулась со снижением доли рынка, которое привело к финансовым проблемам, замедлению темпов развития и сокращению штата.Но с августа 2025 года гендиректор Лип-Бу Тан добился финансирования со стороны правительства США и заручился поддержкой Nvidia и SoftBank. Инвесторы отнеслись к его усилиям благосклонно: акции Intel с начала 2025 года выросли на 90%.#новости #intel