Артур Томилко
Деньги

Anthropic сообщила, что её прогнозируемая годовая выручка достигла $30 млрд

На конец 2025 года показатель составлял $9 млрд, а в марте 2026-го Bloomberg писало, что он достиг $19 млрд.

  • Спрос на сервисы Claude в 2026 году «значительно вырос», заявила Anthropic. Число корпоративных клиентов, которые тратят на продукты компании больше $1 млн в год, увеличилось до 1000 — в феврале их было 500.
  • Прогнозируемая годовая выручка выросла с $9 млрд в конце 2025 года до $30 млрд. В марте 2026-го источники Bloomberg сообщали, что показатель достиг $14 млрд благодаря спросу на ИИ-редактор кода Claude Code у корпоративных клиентов и рядовых пользователей.

  • Anthropic также заключила новое соглашение с Google и Broadcom на поставку «нескольких гигаватт» вычислительных мощностей.

    Большая их часть будет развёрнута в США — начать планируют в 2027 году.

  • В конце марта Bloomberg сообщило, что Anthropic запланировала провести IPO в октябре 2026-го и привлечь около $60 млрд. Выйти на биржу до конца года также рассчитывает OpenAI

