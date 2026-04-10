SpaceX в 2025 году получила почти $5 млрд «убытка» при выручке больше $18,5 млрд — The Information

Убыток возник из-за включения в отчётность показателей xAI, о покупке которой SpaceX объявила в феврале 2026 года. Об этом рассказали источники The Information, знакомые с финансовыми данными компании. По данным издания, в 2025 году выручка компании превысила $18,5 млрд.При этом «убыток» SpaceX составил почти $5 млрд. О каком конкретно именно убытке идёт речь — чистом или операционном, издание не поясняет. Но отмечает, что результат обусловлен включением в отчётность финансовых показателей xAI, о покупке которой SpaceX объявила в феврале 2026 года.Reuters пишет, что не смогло подтвердить данные The Information. До этого агентство со ссылкой на источники сообщало, что в 2025 году SpaceX получила операционную прибыль (до вычета налогов, процентов и амортизации) в $8 млрд при выручке в $15-16 млрд.В начале 2026 года источники СМИ заговорили о планах SpaceX провести IPO. По данным Bloomberg, компания планирует выйти на биржу в июне 2026-го и получить оценку в $2 трлн.В марте агентство рассказало, что xAI (включает соцсеть X) запланировала досрочно погасить долг в $17,5 млрд на фоне подготовки к IPO SpaceX.