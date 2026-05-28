Выручка ClickHouse в пересчёте на год превысила $250 млн — компания допустила выход на биржу в ближайшие годы

Среди её клиентов — Anthropic, Meta*, Sony, Tesla, Cursor, Polymarket, Instacart, Lovable и Lyft. Сооснователи ClickHouse — Аарон Кац, Юрий Изралевский и Алексей Миловидов. Источник: ClickHouse Разработчик системы управления базами данных ClickHouse рассказал на ежегодной конференции для пользователей, что расчётная годовая выручка компании с учётом текущих темпов роста превысила $250 млн. Это втрое больше, чем год назад.Количество клиентов выросло с января 2026 года к маю на 1000, до 4000. В январе ClickHouse привлёк $400 млн при оценке в $15 млрд по сравнению с оценкой $6,35 млрд, полученной, по данным Bloomberg, в мае 2025 года.Компания также запустила ClickHouse Agents на базе Claude — сервис для разработки ИИ-агентов без кода. В нём есть чат-бот, изолированная среда для запуска кода, настройки «навыков», база с «артефактами», которыми можно делиться, и поддержка параллельной работы разных агентов.Они могут напрямую подключаться к инструментам ClickHouse и сторонним системам через MCP-серверы. Также есть интеграция с реестром агентов AWS Agent Registry.Среди других релизов — открытый бенчмарк CostBench, который позволяет сравнить соотношение производительности облачных баз данных и стоимости их услуг.В разговоре с TechCrunch сооснователь и президент по продукту и технологиям ClickHouse Юрий Израилевский допустил проведение IPO в ближайшие пару лет, указав на скорость роста выручки и инвесторскую оценку.Компания также планирует и дальше покупать других игроков. Предпочтение отдают «относительно молодым, но очень перспективным техстартапам», развивающим проекты с открытым исходным кодом, которые расширили бы возможности ClickHouse.ClickHouse был внутренней разработкой «Яндекса» для задач «Яндекс Метрики». Первый прототип выпустили в 2009 году.В 2021 году «Яндекс» выделил ClickHouse в отдельную компанию в партнёрстве с фондами Benchmark Capital и Index Ventures. В том же году она зарегистрировалась в штате Делавэр.В 2022 году компания открыла европейский офис в Амстердаме и заявила, что не связана с Россией, хоть у неё и есть «талантливая команда российских инженеров» и инвестиции от нидерландской Yandex N.V. Последняя же в 2024 году закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса», вышла из состава его акционеров и сменила название на Nebius Group.По данным Bloomberg, Nebius, которой руководит сооснователь и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, владеет менее 30% ClickHouse.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена. #новости