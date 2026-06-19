ЦБ понизил ключевую ставку c 14,5% до 14,25% годовых

Это девятое снижение подряд.Регулятор отметил, что «рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале 2026 года». Устойчивый рост цен снизился, но остаётся в диапазоне 4-5% в пересчёте на год. Ускорился темп кредитования.Бюджетная политика на «трёхлетнем горизонте» будет более стимулирующей — это потребует «более высокой траектории ключевой ставки», чем заложено в апрельском сценарии.В апреле-мае 2026 года инфляция с поправкой на сезонность составила 2,1% в годовом выражении после 8,7% в первом квартале года.Инфляционные ожидания населения и бизнеса уменьшились, но в целом сохраняются «на повышенном уровне», отметил регулятор. Напряжённость на рынке труда снижается, но темпы замедлились. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, сократилась. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются.Дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Следующее заседание запланировано на 24 июля 2026 года.Динамика ключевой ставки с 2013 года. Скриншот vc.ru Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями» и Forbes, прогнозировали снижение ставки до 14%. Эксперты отмечали: в пользу этого решения говорят снижающаяся инфляция и охлаждение экономики.Средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в июне 2026 года составила 12,97% годовых.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.ЦБ начал цикл снижения ставки в июне 2025 года. Тогда регулятор понизил её до 20% после четырёхмесячного сохранения на уровне 21%. Затем ставку опускали ещё семь раз подряд, в марте 2026 года — до 15%, а в апреле — до 14,5%.Артур ТомилкоМнения11 июняЗампред ЦБ Алексей Заботкин: жёсткая денежно-кредитная политика и высокая ключевая ставка соответствуют «текущим обстоятельствам» А смягчение позиции ЦБ приведёт к разгону инфляции и замедлению экономического роста. #новости #цб #ключеваяставка