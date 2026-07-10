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Евгения Евсеева
Деньги

Производитель чипов SK Hynix привлёк $26,5 млрд после листинга на Nasdaq — размещение стало одним из крупнейших в 2026 году после IPO SpaceX

Это вторая биржа для компании.

Источник: Agence France-Presse / Getty Images
Источник: Agence France-Presse / Getty Images
  • SK Hynix разместила 17,79 млн депозитарных расписок на свои акции по цене $149 за бумагу, пишет BBC. Они начнут торговаться на Nasdaq 10 июля 2026 года.
  • По словам компании, каждая расписка равна десяти акциям, торгующимся сейчас на Корейской бирже.
  • Как писало Bloomberg, спрос на акции в семь раз превысил предложение. Интерес к распискам проявляли институциональные инвесторы, суверенные фонды и международные инвесторы.
  • В первом квартале 2026 года выручка SK Hynix почти утроилась год к году и достигла $34 млрд. Чистая прибыль выросла примерно в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025-го, до $26 млрд.
  • В конце мая 2026 года рыночная капитализация SK Hynix превысила $1 трлн — вслед за Samsung и Micron. В июне 2026-го компания обошла Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи.

#новости #skhynix

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