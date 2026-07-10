Производитель чипов SK Hynix привлёк $26,5 млрд после листинга на Nasdaq — размещение стало одним из крупнейших в 2026 году после IPO SpaceX

Это вторая биржа для компании. Источник: Agence France-Presse / Getty ImagesSK Hynix разместила 17,79 млн депозитарных расписок на свои акции по цене $149 за бумагу, пишет BBC. Они начнут торговаться на Nasdaq 10 июля 2026 года.По словам компании, каждая расписка равна десяти акциям, торгующимся сейчас на Корейской бирже.Как писало Bloomberg, спрос на акции в семь раз превысил предложение. Интерес к распискам проявляли институциональные инвесторы, суверенные фонды и международные инвесторы.В первом квартале 2026 года выручка SK Hynix почти утроилась год к году и достигла $34 млрд. Чистая прибыль выросла примерно в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025-го, до $26 млрд.В конце мая 2026 года рыночная капитализация SK Hynix превысила $1 трлн — вслед за Samsung и Micron. В июне 2026-го компания обошла Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи.#новости #skhynix