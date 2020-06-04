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Офис
Лиана Липанова
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«Тинькофф» нашёл новую штаб-квартиру на 78 тысяч м² в строящемся бизнес-центре AFI Square в Москве Материал редакции

До этого группа планировала арендовать 68 тысяч м² в комплексе «Акватория», но нашла более привлекательный вариант.

11 комментариев
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«Тинькофф» подписал соглашение с девелоперской компанией AFI Development об аренде около 78 тысяч м² в строящемся бизнес-центре AFI Square в Москве под новую штаб-квартиру. Об этом vc.ru рассказали представители компаний.

Здание построят в первом полугодии 2022 года на Грузинском Валу в 200 метрах от станции метро «Белорусская», рассказали в «Тинькофф». Новая штаб-квартира рассчитана на 6,3 тысячи человек.

Стороны заключили соглашение на 12 лет. Сумму сделки стороны не раскрывают.

В новый офис переедут ключевые подразделения группы — «Тинькофф-банк», «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Образование» и другие.

По словам председателя правления «Тинькофф» Оливера Хьюза, сотрудники компании выберут название офиса самостоятельно с помощью голосования.

По словам управляющего партнёра консультанта сделки S.A. Ricci Алексея Богданова, это крупнейшая сделка за всю историю рынка офисов в России. Партнер Colliers International Станислав Бибик и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев подтвердили «Ведомостям» слова Богданова.

Общая площадь здания достигает более 90 тысяч м². Компания арендует офис под расширение и переедет в него в 2023 году, утверждают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Тинькофф».

В июне 2019 года компания договорилась об аренде 68 тысяч м² в комплексе «Акватория» на Ленинградском шоссе. Сделка, по словам эксперта по коммерческой недвижимости, могла стать крупнейшей за всю историю рынка аренды офисов. Однако в августе стороны расторгли соглашение.

#новость #тинькофф

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Дамир Губаев

10

Построил бы тинкоф уже свой кампус в Сибири у Байкала. Не жизнь, а сказка была бы. Целый регион получил бы финансовые вливания 

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Alexandr Blokhin

Дамир
7

Только к этом регионе не наберётся 6000 специалистов нужного калибра.

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Arthur Niazyan

Alexandr
4

Схантили бы всех в Сибири

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Александр Медведев

Alexandr
1

Начали бы туда всех ссылать

Ответить

Vladimir Ivanov

6

Удаленка удаленкой. А офис всё же нужен.

Ответить

Project News

1

Не стыдно будет сказать кому то, что на вокзале работает.

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Mikhail Vorotyntsev

1

Договориться об аренде здания, которое построят только в 2022? Всем бы такой оптимизм.

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Гончик Цымжитов

Mikhail
1

Может они выдали кредит? По сути эскроу, получается. И тогда, получили деньгибевелопепы сейчас, а они как минимум уже объект

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Green Bean

Mikhail
0

Это нормально для таких размеров. Предложений на рынке единицы, а Тинькофф искал себе кампус лет 5 уже как. Думаю, как и любому банку, им потребуется хранилище в здание и Сертификация регулятора. Плюс договор на раннем этапе позволяет получить более выгодную ставку и внести коррективы в проект при необходимости. 

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Nemiro Ilia

1

если посмотреть на здание сверху, то похоже понятен посыл

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Murat Oshroev

0

Новость вроде старая. Ещё конца 2019 года

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