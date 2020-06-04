До этого группа планировала арендовать 68 тысяч м² в комплексе «Акватория», но нашла более привлекательный вариант.

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«Тинькофф» подписал соглашение с девелоперской компанией AFI Development об аренде около 78 тысяч м² в строящемся бизнес-центре AFI Square в Москве под новую штаб-квартиру. Об этом vc.ru рассказали представители компаний.

Здание построят в первом полугодии 2022 года на Грузинском Валу в 200 метрах от станции метро «Белорусская», рассказали в «Тинькофф». Новая штаб-квартира рассчитана на 6,3 тысячи человек.

Стороны заключили соглашение на 12 лет. Сумму сделки стороны не раскрывают.

В новый офис переедут ключевые подразделения группы — «Тинькофф-банк», «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Образование» и другие.

По словам председателя правления «Тинькофф» Оливера Хьюза, сотрудники компании выберут название офиса самостоятельно с помощью голосования.

По словам управляющего партнёра консультанта сделки S.A. Ricci Алексея Богданова, это крупнейшая сделка за всю историю рынка офисов в России. Партнер Colliers International Станислав Бибик и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев подтвердили «Ведомостям» слова Богданова.

Общая площадь здания достигает более 90 тысяч м². Компания арендует офис под расширение и переедет в него в 2023 году, утверждают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Тинькофф».