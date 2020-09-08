В отличие от других крупных ИТ-компаний Рид Хастингс рассчитывает вернуть работников в офисы при первой возможности.

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Массовый переход людей на удалённую работу не приносит положительных результатов, огромный недостаток — отсутствие личных встреч, особенно на международном уровне. Таким мнением поделился глава Netflix Рид Хастингс в интервью The Wall Street Journal.

Среди сотрудников Netflix сложнее всего стало обсуждать идеи, отметил Хастингс.

Austin Hargrave / Netflix

Отвечая на вопрос о том, когда компания планирует возвращать людей в офисы, топ-менеджер пошутил «через двенадцать часов после утверждения вакцины». На самом деле компания рассчитывает вернуть сотрудников через полгода после появления вакцины, добавил Хастингс — когда вакцинация будет массовой.

После пандемии Covid-19 пятидневная рабочая неделя превратится в четыре дня в офисе и один день из дома, предполагает глава Netflix. «Готов спорить, что именно такую модель в итоге выберут многие компании», — отметил он.