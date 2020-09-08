Глава Netflix: переход на «удалёнку» не даёт положительных результатов Материал редакции
В отличие от других крупных ИТ-компаний Рид Хастингс рассчитывает вернуть работников в офисы при первой возможности.
Массовый переход людей на удалённую работу не приносит положительных результатов, огромный недостаток — отсутствие личных встреч, особенно на международном уровне. Таким мнением поделился глава Netflix Рид Хастингс в интервью The Wall Street Journal.
Среди сотрудников Netflix сложнее всего стало обсуждать идеи, отметил Хастингс.
Отвечая на вопрос о том, когда компания планирует возвращать людей в офисы, топ-менеджер пошутил «через двенадцать часов после утверждения вакцины». На самом деле компания рассчитывает вернуть сотрудников через полгода после появления вакцины, добавил Хастингс — когда вакцинация будет массовой.
После пандемии Covid-19 пятидневная рабочая неделя превратится в четыре дня в офисе и один день из дома, предполагает глава Netflix. «Готов спорить, что именно такую модель в итоге выберут многие компании», — отметил он.
Кажется это только означает что изначально плохо с набором было, раз люди без личной Встречи донести не могут мыслей
я мебелишку продаю. и вкусил прелнести удаленного объяснения цвета, текстуры, размеров. снимал видосы, ставил рядом коробки бумаг для сравнения. выходило вместо 15 минут когда человек все в магазине посмотрел часа по 2. и понятно что это не продажа а просто чтоб человек понял чего к чему.
и серьезно, многие люди не понимают какого размера круглый стол диаметром 570мм и высотой 450мм.
так что возможно (я чисто допускаю такую мысль) что с набором персонала у нетфликса было все в порядке, просто есть некоторые кейсы, когда личная встреча лучше созвона по видеосвязи.
Ну Netflix не столы продает, а сервисы разрабатывает
окей. Вы может и правы.
Я просто допускаю что сео нетфликса лучше знать, нравится ему удаленка или нет,эффективна она на его предприятии или не очень.
он говорит про отсутствие личных встреч на международном уровне.
Видимо проще договариваться лично. Ему ведь есть с чем сравнивать. Типа "до" и "после"?
Вопрос в том что она может не нравится ему потому что именно он не умеет общаться с подчиненными не лично, думаю проблема именно в этом, а не сотрудниках. Он скорее всего так и остался мозгами в компании рассылающей видео на двд по почте
то есть вы считаете, что чувак хочет вернуть всех из удаленки( всего сотрудников пятьдесят четыре миллиона) только потому что сам не умеет ставить задачи удаленно? ну я бы на это не поставил свои 17тыс среднего класса.
Ничего он не хочет. Просто есть такая жалкая удаленная работа — писать комментарии, чтобы развивать общение под статьями.
Ну или просто идиот.
Вы не поняли, это другое! Скорее всего вы не достаточно подготовились к удаленной работе: не создали группу в телеграмме, не назначили ответственного продакта в джире, не провели тренинги среди сотрудников, не составили бэк логи и планы личного роста каждого из них, не оборудовали рабочие места дома и не заплатили за электричество, которое сотрудник расходовал у себя дома, выполняя рабочие таски, скорее всего CEO, не написали вдохновляющее письмо, VP не предусмотрел обеспечение кастомер саксесс в период пандемии, CTO не настроил VR презентации, а HR не учел предпочтения сотрудников, когда планировал доставку обеда по домам сотрудников (я больше чем уверен и доставки у вас нет). Вы конечно скажете, но откуда брать на это всё деньги? Так надо было сразу думать об этом и вводить блокчейн со смарт контрактами, да и вообще было бы не плохо запустить ICO или выйти на IPO, ну хотя бы покажите MVP инвесторам. Поэтому теперь не жалуйтесь и идите уже на работу, вжаривать с 9 до 18 как когда то это делали бумеры. Блин, ну хотя бы купите самокаты сотрудникам или вы всё это время жили в лесу и молились колесу?
Странная у Вас логика. Полагаю, что Вы изначально приверженец удалённой работы, Вам в таком формате комфортно, и Вы пытаетесь уговорить себя и всех вокруг, что это это единственная правильная модель поведения, а если она (удалённая работа) даёт сбой, то исключительно по причине "изначально плохо с набором было, раз люди без личной Встречи донести не могут мыслей".
Но Вы напрочь забываете о тех самых качествах, которые отличают людей от машины. Не думаю, что Вы, пользуясь, к примеру, Тиндером, считаете, что можете раскрыть себя как личность просто по фото и подписи к своему аккаунту. Думаю, Вы захотите увидеть человека, пообщаться, увидеть его манеры. Так почему же Вам кажется (именно кажется), что в профессиональной среде от Вас требуется исключительно сухой навык программирования, к примеру (просто умная подпись к своему аккаунту)? Нет, от Вас требуется не только это, и именно способность при личной встрече, смотря в глаза, донести свою мысль коллеге, клиенту, партнёру, руководству, а не скрываться за стенами уютной квартиры или кодом, несёт большую ценность. Удивительно, что Вам это непонятно)
Сколько слышу, жалуются только менеджеры, потому что языком не с кем сцепиться.
Как мне кажется, управление распределенной командой - это другой навык(отличный от управления командой в офисе) и ему нужно учиться. Не все хотят/могут его освоить.
Вы сейчас про хлеб завод или про топов Нетфликса? :)
Хлебзавод и нетфликс немного разные вещи. Я говорю про компании, которые могут работать удаленно хотя бы теоретически.
потому что ты не прогишь. Во многих отношениях управление большим проектом разработки программного обеспечения аналогично любому другому крупному начинанию.
Во-первых, необходима безошибочная точность действий иначе приложение взломают.
Во-вторых, кроме того, постановка задач, обеспечение ресурсами и предоставление информации осуществляются другими людьми. В условиях удаленки это означает, что полномочия ниже ответственности.
Третье, программисты проекта находятся в зависимости от программ, написанных другими людьми, и если там плохая документация и программист пропал - тебе труба. Программисту приходится тратить многие часы на изучение и исправление вещей, которые, в идеале, должны быть полными, доступными и годными к использованию.
Четвертое, в итоге у тебя продукт к моменту выхода становится устаревшим.
о ну наконец-то а то все такие прогрессивные
фактор личного присутствия это фактор личного присутствия
никакие зумы скайпы это не заменят.
Зумы скайпы только в экстремальных ситуациях или когда другой континент.
Во всех остальных случаях лучше личное общение.
"фактор личного присутствия это фактор личного присутствия"
У меня есть контр-довод.
Фактор удаленной работы - это фактор удаленной работы. И тут не поспоришь
По моим постковидным наблюдениям, энергию забирает дорога до/из офисе и невозможность работать в удобном мне положении (лежа (в офисе нет дивана), сидя с ногами на столе (ну да, мне так удобно), стоя (в офисе нет стола, за которым можно работать стоя)).
Также я обратил вниманием, что большинство встреч все также продолжают проводить в зуме, хотя находятся все в одном офисе.
А если же команда распределенная по разным офисам, то встречи и до ковида проводились в зумах.
Для шизоидов удалёнка прекрасна – зарылся в своём домашнем уголке и копаешься в "песочнице". Никто не трогает.
На остальных влияет деструктивно, потому что пропадает вовлечение в атмосферу компании.
Короче, зависит от типа личности и функций.
Просто есть люди которые могут в удалёнку, а есть которые не могут. Вот кого в компании наняли, так оно и получается.
Похоже, что Рид Хастингс в удаленку не может
Единственный бонус удаленки для компаний - отсутствие издержек на аренду офиса.
Далее уже нужно замерять эффективность, самостоятельность и осознанность сотрудников.
Разгильдяйничать и в офисе могут
Единственный плюс от ковида, что стали переводить на удаленку то, что раньше и подумать не могли.
Netflix не смог, вопрос к их тимлидам
В офисе атмосфера рабочая, народ более собраный. Да и начальник ходит смотрит за всеми) Так что, это верное решение
Если начальнику для того чтобы сотрудники работали надо выполнять ещё и функции надсмотрщика, то он как менеджер бесполезен. Нет ничего проще, поставил задачу и срок, уверился в том что тебя поняли, и не лезешь, чекаешь в определенный момент процес, предупредив об этом чеке сотрудника, и если ничего не готово, то с таким сотрудником можно прощаться, а не как в бесполезных отделах, где надо за всеми смотреть.
функции надсмотрщика, то он как менеджер бесполезен.
Но вы именно эти функции и описали. Ставить дедлайны и увольнять направо и налево сможет и рандомная Баба Клава. Зачем любителям смузи тогда переплачивать?
Ну-ну, акции компании за полгода из-за карантина на 80% взлетели, но удалёнка для Нетфликса - это плохо.
Ясен пень, что из дому много народу работает хуже. Но как тока карантин кончится, ваш потребитель тоже пойдёт в офис. И доходы снизятся нааамного больше, чем вырастет эффективность труда.
Так что кому-кому, а Нетфликсу точно грех жаловаться..
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