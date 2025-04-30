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Полина Лааксо
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«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске — «с отсылками к белорусским традициям и уличной культуре»

Площадь офиса с террасой — 10 тысяч м².

  • ИТ-хаб рассчитан более чем на 1000 сотрудников — инженеров, разработчиков, аналитиков и руководителей ИТ-направлений, рассказали vc.ru в компании. Он располагается в бизнес-центре «Проспект» на проспекте Независимости.
  • Вместо «опенспейсов» — «кабинетный формат». Зонировать пространство можно и с помощью «живых» перегородок с растениями. Часть рабочих мест оборудована подъёмными столами для работы стоя.
  • На этажах расположены зоны для совещаний, «брейнштормов» и отдыха, переговорки и коворкинги со столами-трансформерами и кофейные точки. Есть кухня-«гастрозона» со столами, диванами и барными стойками, библиотека и комнаты для онлайн-трансляций и записи подкастов, а также терраса с видом на парк Горького.
  • В оформлении использовали элементы уличного искусства «в духе» улиц Октябрьская и Зыбицкая, узнаваемые для местных надписи и «отсылки к традициям».
  • «Т-Технологии» рассчитывают собирать в новой штаб-квартире не только своих сотрудников, но и представителей белорусского ИТ-сообщества. Для этого будут проводить отраслевые мероприятия.
Источник фото здесь и далее: «Т-Технологии»
Источник фото здесь и далее: «Т-Технологии»
«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске — «с отсылками к белорусским традициям и уличной культуре»
«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске — «с отсылками к белорусским традициям и уличной культуре»
«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске — «с отсылками к белорусским традициям и уличной культуре»
«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске — «с отсылками к белорусским традициям и уличной культуре»
«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске — «с отсылками к белорусским традициям и уличной культуре»
«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске — «с отсылками к белорусским традициям и уличной культуре»
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#новости #ттехнологии #тбанк

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