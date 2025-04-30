«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске — «с отсылками к белорусским традициям и уличной культуре»

Площадь офиса с террасой — 10 тысяч м².ИТ-хаб рассчитан более чем на 1000 сотрудников — инженеров, разработчиков, аналитиков и руководителей ИТ-направлений, рассказали vc.ru в компании. Он располагается в бизнес-центре «Проспект» на проспекте Независимости.Вместо «опенспейсов» — «кабинетный формат». Зонировать пространство можно и с помощью «живых» перегородок с растениями. Часть рабочих мест оборудована подъёмными столами для работы стоя.На этажах расположены зоны для совещаний, «брейнштормов» и отдыха, переговорки и коворкинги со столами-трансформерами и кофейные точки. Есть кухня-«гастрозона» со столами, диванами и барными стойками, библиотека и комнаты для онлайн-трансляций и записи подкастов, а также терраса с видом на парк Горького.В оформлении использовали элементы уличного искусства «в духе» улиц Октябрьская и Зыбицкая, узнаваемые для местных надписи и «отсылки к традициям».«Т-Технологии» рассчитывают собирать в новой штаб-квартире не только своих сотрудников, но и представителей белорусского ИТ-сообщества. Для этого будут проводить отраслевые мероприятия.Источник фото здесь и далее: «Т-Технологии»В 2024 году «Тинькофф» переименовался в «Т-Банк», а головная компания получила название «Т-Технологии» вместо «ТКС Холдинг».#новости #ттехнологии #тбанк