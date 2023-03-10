Около 30 тысяч сотрудников Amazon подписали петицию против принудительного возвращения в офис Статьи редакции
До этого руководство сказало, что они смогут работать из дома не более двух дней в неделю.
- 17 февраля 2023 года глава Amazon Энди Джесси сообщил сотрудникам, что с 1 мая этого же года практически все офисные работники должны будут находиться в штаб-квартирах как минимум три дня в неделю. По его мнению, это поможет компании открыть новые возможности для инноваций и наладить связи в коллективе.
- Сразу после объявления тысячи недовольных сотрудников Amazon присоединились к каналу в Slack, чтобы обсудить дальнейшие действия. Одним из таких шагов стала подготовка петиции, которую за три недели подписало 29,2 тысячи человек, узнало издание Insider. Это около 10% всего офисного штата.
- В письме работники напомнили, что в 2022 году компания сама проводила внутренний опрос про удалёнку. Тогда 56% сотрудников сказали, что «в идеале» всегда работали бы из дома, а в офис приезжали «максимум» раз в месяц. 31% был согласен на один-два дня в офлайне и лишь 14% хотели бы присутствовать в офисе более двух дней.
- В том же исследовании 93% специалистов рассказали, что дома они «сосредоточены», как в офисе, или даже «лучше». Точно так же оценили уровень своей изобретательности 86% штата. А 82% обратили внимание на то, что на удалёнке им чаще удаётся соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
- Помимо этого, авторы петиции сослались и на сторонние подсчёты. Согласно им, работа из дома высвобождает в среднем 72 минуты дополнительного времени, удалёнщики продуктивнее остальных на 13%, а ещё 98% тех, кто работает из дома, хотели бы сохранить эту возможность до пенсии. Это значит, что отсутствие полноценной удалёнки в Amazon может затруднить наём «лучших из лучших».
- В качестве одного из преимуществ прежней политики сотрудники также назвали возможность сократить корпоративные расходы. Во-первых, компания будет меньше тратить на содержание офисов и покрытие дорожных расходов. Во-вторых, 77% работников признаются, что на удалёнке меньше нервничают, и 58% реже выгорают, так что в теории это снизит и вероятность обращений к врачам по медицинской страховке.
- В заключение — принудительная работа из офиса может усугубить не прекратившуюся пандемию Covid-19 и создать дискомфорт для сотрудников с детьми и маргинализированных групп. Это женщины, этнические группы, которые получили больше шансов устроиться на работу именно во время пандемии, а также люди с ограниченными возможностями.
2157 просмотров
А вот и первые в очереди на сокращение)
Вам бы в Пенсионный Фонд устроиться, без резюме бы взяли, просто свой комментарий покажите с лайками.
Тоже самое не удалёнка - просто придется ещё в метро торчать и из метро
Это проблема человека а не удаленки.
Угадайте национальность людей в комментариях которых возмущает что где-то есть работники отстаивающие свои права :) протесты же не работают, да? :)
Лучше попробовать угадать национальность тех, кто смог найти такие комментарии)
при чем этих людей не только это удивляет, они все поголовно пишут «ха, вот уволить надо!»; все таки империалистическое замашки распространяются видимо даже по воздуху, даже если бы осознанно ты вроде против.
удмурты?
Какие молодцы. Упростили компании выбор, кого увольнять в первую очередь при сокращениях. Удалёнка - это, безусловно, прекрасно. Но когда-то халява должна была закончиться. Ибо самомотивированные, конечно, работают при удалёнке лучше. А вот остальные...
Какая тут халява, если есть KPI и все процессы на виду?
Я тоже против возвращения в офис
А раковину новую дома поставили уже?
Как там было: вы можете работать удаленно, если работаете в офисе 40 часов в неделю (с) Илона Маск
Ща бы Генри Форда туда запустить
Ох, петитчики. Принудительное, итить, возвращение в офис. Ну бедолаги просто.
Странно, все сразу за увольнение подумали. А мне показалось что Амазон гении, нахаляву получили исследование об эффективности сотрудников на удаленке, не вложив ни копейки :)))
Лично мне кажется, что компании не хотят в 100% удаленку исключительно из за того что нельзя сотрудника вовлечь в корп жизнь культуру и все такое. Сотруднику по сути становится не так важно, где он работает, когда он работает удалённо - задача делается, $ капают, сегодня амазон, завтра пейпал, послезавтра твиттер, вообще никакой разницы.
И это тоже. Но эффективность удаленщиков это миф. А многие программисты переживают, что из офиса не получится на две конторы сразу трудиться. Особенно если обе попросят выйти в офис )
Смузихлебы разбушевались!
минус 30 тысяч сотрудников сразу бац
Яндекс:
Всех работников доставки и склада перевести на работу из дома!
"Некоторым останется только одно — найти новую работу."-те кто громче всех будет возмущаться наверное и ждет такой исход
Смешнее «угрозы» не слышал. Работники пытаются напугать Амазон
А написали бы заявление по-собственному, тогда точно в офис приходить не пришлось бы!
работать то неохота, перед телеком с холодильником как-то приятнее сидеть и деньги получать
Удаленный комментарий
Ну да, Амазон же только за челами на складе научился следить. Как же уследить за человеком у компьютера?
Безос, приди - рабы хуеют!
Это и есть в чистом виде - классовая борьба
Тупочконечники против остроконечников?
Сейчас эти 10% как откроют свой амазон. С их то продуктивностью на удаленке, порвут этот старый, закостенелый, устаревший Амазон с его дурной необходимостью работать из офиса.