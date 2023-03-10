Офис
Полина Лааксо

Около 30 тысяч сотрудников Amazon подписали петицию против принудительного возвращения в офис Статьи редакции

До этого руководство сказало, что они смогут работать из дома не более двух дней в неделю.

Источник: Amazon
  • 17 февраля 2023 года глава Amazon Энди Джесси сообщил сотрудникам, что с 1 мая этого же года практически все офисные работники должны будут находиться в штаб-квартирах как минимум три дня в неделю. По его мнению, это поможет компании открыть новые возможности для инноваций и наладить связи в коллективе.
  • Сразу после объявления тысячи недовольных сотрудников Amazon присоединились к каналу в Slack, чтобы обсудить дальнейшие действия. Одним из таких шагов стала подготовка петиции, которую за три недели подписало 29,2 тысячи человек, узнало издание Insider. Это около 10% всего офисного штата.
  • В письме работники напомнили, что в 2022 году компания сама проводила внутренний опрос про удалёнку. Тогда 56% сотрудников сказали, что «в идеале» всегда работали бы из дома, а в офис приезжали «максимум» раз в месяц. 31% был согласен на один-два дня в офлайне и лишь 14% хотели бы присутствовать в офисе более двух дней.
  • В том же исследовании 93% специалистов рассказали, что дома они «сосредоточены», как в офисе, или даже «лучше». Точно так же оценили уровень своей изобретательности 86% штата. А 82% обратили внимание на то, что на удалёнке им чаще удаётся соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
  • Помимо этого, авторы петиции сослались и на сторонние подсчёты. Согласно им, работа из дома высвобождает в среднем 72 минуты дополнительного времени, удалёнщики продуктивнее остальных на 13%, а ещё 98% тех, кто работает из дома, хотели бы сохранить эту возможность до пенсии. Это значит, что отсутствие полноценной удалёнки в Amazon может затруднить наём «лучших из лучших».
  • В качестве одного из преимуществ прежней политики сотрудники также назвали возможность сократить корпоративные расходы. Во-первых, компания будет меньше тратить на содержание офисов и покрытие дорожных расходов. Во-вторых, 77% работников признаются, что на удалёнке меньше нервничают, и 58% реже выгорают, так что в теории это снизит и вероятность обращений к врачам по медицинской страховке.
  • В заключение — принудительная работа из офиса может усугубить не прекратившуюся пандемию Covid-19 и создать дискомфорт для сотрудников с детьми и маргинализированных групп. Это женщины, этнические группы, которые получили больше шансов устроиться на работу именно во время пандемии, а также люди с ограниченными возможностями.

Новая политика идёт вразрез со многими основными принципами компании и её позицией в вопросе инклюзивности и устойчивого развития, а также противоречит тому, что говорил об удалёнке сам Джесси, — например, заявлениям, что у каждой команды свой удобный формат и что начальство будет вдумчиво подходить к решениям, связанным с необходимостью совместной работы. <...>

Многие сотрудники верили этим словам и планировали свою жизнь без расчёта на то, что однажды руководитель заставит их вернуться в офис. Новое требование подорвало их доверие к руководству и несправедливо вынуждает их вносить неожиданные, существенные и не всегда возможные коррективы в привычный быт. <...> Некоторым останется только одно — найти новую работу.

авторы петиции

#новость #amazon

2157 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
56 комментариев
Написать комментарий...
 Бублик static void
петиции, которую за три недели подписало 29,2 тысячи человек, узнало издание Insider. Это около 10% всего офисного штата.

А вот и первые в очереди на сокращение)

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Вам бы в Пенсионный Фонд устроиться, без резюме бы взяли, просто свой комментарий покажите с лайками.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Dogadov A.
Ответить
Развернуть ветку
Georgy Frolov

Тоже самое не удалёнка - просто придется ещё в метро торчать и из метро

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ненадо

Это проблема человека а не удаленки.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Belyaev

Угадайте национальность людей в комментариях которых возмущает что где-то есть работники отстаивающие свои права :) протесты же не работают, да? :)

Ответить
Развернуть ветку
Che Burashko

Лучше попробовать угадать национальность тех, кто смог найти такие комментарии)

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
alexstellar

при чем этих людей не только это удивляет, они все поголовно пишут «ха, вот уволить надо!»; все таки империалистическое замашки распространяются видимо даже по воздуху, даже если бы осознанно ты вроде против.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Макеев

удмурты?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Остров

Какие молодцы. Упростили компании выбор, кого увольнять в первую очередь при сокращениях. Удалёнка - это, безусловно, прекрасно. Но когда-то халява должна была закончиться. Ибо самомотивированные, конечно, работают при удалёнке лучше. А вот остальные...

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Какая тут халява, если есть KPI и все процессы на виду?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Илон Маск

Я тоже против возвращения в офис

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Лесман

А раковину новую дома поставили уже?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sergeant Ding

Как там было: вы можете работать удаленно, если работаете в офисе 40 часов в неделю (с) Илона Маск

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Ща бы Генри Форда туда запустить

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ох, петитчики. Принудительное, итить, возвращение в офис. Ну бедолаги просто.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Лесман

Странно, все сразу за увольнение подумали. А мне показалось что Амазон гении, нахаляву получили исследование об эффективности сотрудников на удаленке, не вложив ни копейки :)))

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

Лично мне кажется, что компании не хотят в 100% удаленку исключительно из за того что нельзя сотрудника вовлечь в корп жизнь культуру и все такое. Сотруднику по сути становится не так важно, где он работает, когда он работает удалённо - задача делается, $ капают, сегодня амазон, завтра пейпал, послезавтра твиттер, вообще никакой разницы.

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

И это тоже. Но эффективность удаленщиков это миф. А многие программисты переживают, что из офиса не получится на две конторы сразу трудиться. Особенно если обе попросят выйти в офис )

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Невкусно и грустно

Смузихлебы разбушевались!

Ответить
Развернуть ветку
Тётя Сара Моргенштерн

минус 30 тысяч сотрудников сразу бац

Ответить
Развернуть ветку
Самсон Самсонов

Яндекс:

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

Всех работников доставки и склада перевести на работу из дома!

Ответить
Развернуть ветку
Идейный Комментатор

"Некоторым останется только одно — найти новую работу."-те кто громче всех будет возмущаться наверное и ждет такой исход

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Смешнее «угрозы» не слышал. Работники пытаются напугать Амазон

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

А написали бы заявление по-собственному, тогда точно в офис приходить не пришлось бы!

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

работать то неохота, перед телеком с холодильником как-то приятнее сидеть и деньги получать

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Samoil

Удаленный комментарий

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Oleg Samoil

Ну да, Амазон же только за челами на складе научился следить. Как же уследить за человеком у компьютера?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Слегка Придурковатый

Безос, приди - рабы хуеют!

Ответить
Развернуть ветку
Богатый бас

Это и есть в чистом виде - классовая борьба

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Тупочконечники против остроконечников?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Миночкин

Сейчас эти 10% как откроют свой амазон. С их то продуктивностью на удаленке, порвут этот старый, закостенелый, устаревший Амазон с его дурной необходимостью работать из офиса.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 56 комментариев
null