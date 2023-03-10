Новая политика идёт вразрез со многими основными принципами компании и её позицией в вопросе инклюзивности и устойчивого развития, а также противоречит тому, что говорил об удалёнке сам Джесси, — например, заявлениям, что у каждой команды свой удобный формат и что начальство будет вдумчиво подходить к решениям, связанным с необходимостью совместной работы. <...>

Многие сотрудники верили этим словам и планировали свою жизнь без расчёта на то, что однажды руководитель заставит их вернуться в офис. Новое требование подорвало их доверие к руководству и несправедливо вынуждает их вносить неожиданные, существенные и не всегда возможные коррективы в привычный быт. <...> Некоторым останется только одно — найти новую работу.