«То густо, то пусто»: отсутствие громких премьер и слабая реклама привели к падению посещаемости кинотеатров в первом квартале 2025-го до трёхлетнего минимума

Но сборы растут: средняя цена билета в кино по России составляет уже 438,8 рубля.Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Источник: «Кинопоиск» За январь-март 2025 года российские кинотеатры продали 39,3 млн билетов — это самый низкий показатель за последние три года, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.Официальные измерения проводят с 2014 года. Худший показатель был в первом квартале 2022-го — 34,2 млн зрителей, лучший — в январе-марте 2017-го, когда продали почти 65 млн билетов.Кассовые сборы в первом квартале 2025-го при этом стали одними из лучших: 17,3 млрд рублей. Выше результат был только в первом квартале 2024-го — тогда суммарные кассовые сборы достигли 18,4 млрд рублей при посещаемости 50,4 млн зрителей.Всё дело в повышении средней стоимости билетов. По подсчётам РБК на основе данных ЕАИС, в первом квартале 2025 года поход в кино на одного человека в среднем по стране стоил 438,8 рубля. Годом ранее — 365,1 рубля, в первом квартале 2014-го — 260 рублей.График РБКГлава объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин связал снижение посещаемости в первом квартале 2025 года с «несбалансированностью расписания по жанрам» и нестабильностью графика релизов, в котором «то густо, то пусто». Он также отметил рост конкуренции за время и внимание аудитории, падение трафика ТЦ и низкие бюджеты на маркетинг новинок.Владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский указал на недостаток качественных фильмов. Например, новогодний прокат, по его словам, не оправдал ожидания зрителей и был ориентирован на детей, взрослая аудитория «оказалась абсолютно неохваченной».При этом «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на предварительные данные ЕАИС писал, что с 1 по 8 января 2025 года российские кинотеатры получили рекордные 6,16 млрд рублей. Всего за новогодние каникулы кинотеатры продали 12,8 млн билетов.Главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов отметил общий тренд на просмотр фильмов дома. Кроме того, вместе с голливудскими студиями из России ушли и маркетинговые практики, «которые в США на порядок лучше», считает он.В 2024 году объём рынка кинопроката в России превысил 43 млрд рублей — это на 16% больше год к году, говорили в Минкультуры. РБК со ссылкой на ЕАИС писало о 46 млрд рублей. Но количество зрителей в кинотеатрах выросло менее чем на 1% год к году — до 127 млн. «Теневой» прокат зарубежных новинок принёс российским кинотеатрам, по данным СМИ, 4,3 млрд рублей в 2024 году.Полина ЛааксоМнения22.08.2024«Билеты в кино будут дорожать — дойдёт где-то до 1000 рублей. Отечественный кинематограф встаёт с колен, люди будут хотеть смотреть это кино» Такое мнение высказал один из участников медиарынка, рассуждая о дорожающих билетах в российские кинотеатры.#новости #кинотеатры