Time опубликовал список самых влиятельных людей 2026 года — в него попали сооснователи Anthropic, глава SpaceX и финдиректор OpenAI

А ещё — главы Intel, Google, TSMC и другие. Дарио и Даниэла Амодеи. Источник: BloombergTime опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2026 года. Он разделён на шесть категорий: «артисты», «новаторы», «титаны», «кумиры», «пионеры» и «лидеры». Выбрали среди них известных предпринимателей.«Лидеры»Гвин Шотвелл — президент и главный операционный директор SpaceX.«Титаны»Ральф Лорен — модельер, дизайнер и предприниматель, основатель Ralph Lauren.Майкл Делл и Сьюзан Делл — основатель Dell и его жена. В декабре 2025 года они объявили, что внесут по $250 на инвестиционные счета 25 млн американских детей. Общая сумма пожертвования — $6,25 млрд. Сундар Пичаи — гендиректор Google. Дэвид Эллисон — сын основателя Oracle Ларри Эллисона; кинопродюсер и глава Paramount Skydance, которая планирует купить Warner Bros. Discovery. Лип-Бу Тан — глава Intel. «Пионеры»Рид Уайзман — командир миссии «Артемида-2», которая состоялась со 2 апреля по 10 апреля 2026 года.Джош Д'Амаро — новый гендиректор Disney, сменивший на этом посту Боба Айгера. MrBeast — автор крупнейшего в мире YouTube-канала.Си Си Вэй — гендиректор и председатель совета директоров тайваньского производителя процессоров TSMC.Сара Фрайар — финансовый директор OpenAI.«Новаторы»Дарио Амодеи и Даниэла Амодеи — брат и сестра, сооснователи Anthropic.Нил Мохан — глава YouTube, которого Time в 2025-м назвал гендиректором года.