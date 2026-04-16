Евгения Евсеева
Офлайн

Time опубликовал список самых влиятельных людей 2026 года — в него попали сооснователи Anthropic, глава SpaceX и финдиректор OpenAI

А ещё — главы Intel, Google, TSMC и другие.

Дарио и Даниэла Амодеи. Источник: Bloomberg
  • Time опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2026 года. Он разделён на шесть категорий: «артисты», «новаторы», «титаны», «кумиры», «пионеры» и «лидеры». Выбрали среди них известных предпринимателей.

«Лидеры»

  • Гвин Шотвелл — президент и главный операционный директор SpaceX.

«Титаны»

  • Ральф Лорен — модельер, дизайнер и предприниматель, основатель Ralph Lauren.

  • Майкл Делл и Сьюзан Делл — основатель Dell и его жена. В декабре 2025 года они объявили, что внесут по $250 на инвестиционные счета 25 млн американских детей. Общая сумма пожертвования — $6,25 млрд.

  • Сундар Пичаи — гендиректор Google.

  • Дэвид Эллисон — сын основателя Oracle Ларри Эллисона; кинопродюсер и глава Paramount Skydance, которая планирует купить Warner Bros. Discovery.

  • Лип-Бу Тан — глава Intel.

«Пионеры»

  • Рид Уайзман — командир миссии «Артемида-2», которая состоялась со 2 апреля по 10 апреля 2026 года.
  • Джош Д'Амаро — новый гендиректор Disney, сменивший на этом посту Боба Айгера.
  • MrBeast — автор крупнейшего в мире YouTube-канала.
  • Си Си Вэй — гендиректор и председатель совета директоров тайваньского производителя процессоров TSMC.
  • Сара Фрайар — финансовый директор OpenAI.

«Новаторы»

  • Дарио Амодеи и Даниэла Амодеи — брат и сестра, сооснователи Anthropic.
  • Нил Мохан — глава YouTube, которого Time в 2025-м назвал гендиректором года.
