Если при проверках выявлялись какие-то нарушения, мы в короткие сроки старались их исправить. Но это касается тех моментов, когда нарушения действительно имеют место. В [магазине любой сети] всегда можно найти отсутствие ценника, оторванную этикетку, замятую банку, порванный пакет.

Но иногда со стороны Роспотребнадзора или Россельхознадзора мы видим необоснованные требования, которые не соответствуют никаким нормам СанПиН или другим нормативным актам. Или, например, когда в акт проверки попадает продукция, изъятая из продажи и размещённая в специальной обозначенной зоне брака.