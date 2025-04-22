Сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» рассказала об открытии своего первого магазина без кассиров

Оплатить товары можно в киосках самообслуживания.Пилотная торговая точка работает на улице Манчестерской в Санкт-Петербурге, сообщила «Лента» (ритейлер купил «Улыбку радуги» в 2024 году).В магазине установили два киоска самообслуживания и кассу-трансформер для приёма наличных. Постоянно в магазине работает только один сотрудник. При необходимости он поможет в зоне самообслуживания.До пилотного проекта в магазине работало трое сотрудников, добавили в «Ленте». За три месяца тестирования сеть «улучшила операционную эффективность за счёт снижения расходов на персонал».В мае 2025 года компания планирует переформатировать ещё пять торговых точек в магазины без кассиров: две в Москве и по одной в Вологде, Санкт-Петербурге и Перми.«Улыбка радуги» не первая тестирует магазины без кассиров. В 2020 году такую торговую точку открыла «Пятёрочка», тогда же магазин без касс и продавцов тестировала «Азбука вкуса». В 2024 году «Вкусвилл» рассказал о тестах круглосуточных магазинов, которые в ночное время работают без продавцов.Источник: «Лента»#новости #улыбкарадуги