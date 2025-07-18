«Светофор» отзовёт иск к Россельхознадзору — ведомство удалило описание сети как «площадки для сбыта фальсификата»

Эта фраза и была поводом для иска.Россельхознадзор опубликовал заявление после проверки магазинов сети в марте 2025 года. Среди прочего ведомство назвало ритейлера «площадкой для сбыта фальсификата», что подтверждают «неоднократно обнаруженные» несоответствия в товарах, реализуемых в «Светофоре».Торговая сеть заявила, что считает заявление «некорректным», «предвзятым» и нарушающим права компании, и подала иск о защите деловой репутации.Теперь в «Светофоре» заявили ТАСС, что иск отзывают: Россельхознадзор удалил со своего сайта фразу о «площадке сбыта фальсификата». В мартовском заявлении ведомства её действительно больше нет, убедился vc.ru.Теперь оно пишет, что зафиксировало «оборот фальсифицированных продуктов» в магазинах сети в некоторых регионах в феврале и марте 2025 года. По словам представителя ритейлера, суд отменит заседание — оно было запланировано на 4 августа 2025 года.Полина ЛааксоРитейл28 мар«Наша структура — блокчейн в ритейле»: менеджер дискаунтера «Светофор» — об управлении, проверках и конкуренции Несколько тезисов из интервью РБК с главой сети в Центральном федеральном округе Еленой Захаренко.#новости #светофор