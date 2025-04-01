«Светофор» подал иск к Россельхознадзору о защите деловой репутации — ведомство назвало сеть «площадкой для сбыта фальсификата»

В январе 2025 года в России стали приостанавливать работу магазинов по искам Роспотребнадзора.«Светофор» считает, что опубликованное на сайте Россельхознадзора заявление «некорректное», «предвзятое» и нарушающее права компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора сети по Центральному федеральному округу Елену Захаренко.Сама по себе формулировка «площадка для сбыта фальсификата» предполагает доказанное нарушение статьи уголовного кодекса. Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их.Елена Захаренко, директор сети «Светофор» по ЦФОРоссельхознадзор заявил, что «Светофор» в России — «площадка для сбыта фальсифицированной продукции», в марте 2025 года. Ведомство указывало, что после проверок в феврале и марте 2025 года в торговых точках зафиксировали «грубые нарушения требований техрегламентов и ветеринарного законодательства».По словам Захаренко, со многими из предъявленных данных о нарушениях руководство ритейлера не согласно. Компания планирует оспаривать их — в том числе и потому, что «продукция поставщиков имела необходимые сертификаты».Суды начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» по искам Роспотребнадзора в январе 2025 года. Сначала — в Москве. Потом и в Санкт-Петербурге. Всего Роспотребнадзор проверил точки сети в 45 регионах сраны, временно закрыл 76 магазинов и изъял более 300 т продукции.Полина ЛааксоРитейл28 мар«Наша структура — блокчейн в ритейле»: менеджер дискаунтера «Светофор» — об управлении, проверках и конкуренции Несколько тезисов из интервью РБК с главой сети в Центральном федеральном округе Еленой Захаренко.#новости #светофор