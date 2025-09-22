Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Ритейл

Магазин «Твоё» заявил о продаже вещей марок Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti

Где и в каком объёме их закупили — неизвестно.

Источник: официальный Telegram-канал «Твоё»
  • «Твоё» в своих публичных анонсах не уточняет, как проверить подлинность товаров, новые ли это коллекции и будут ли ещё поставки.
  • Онлайн-каталога нет. Есть только список из девяти магазинов, где вывешена продукция марок группы Inditex: три точки в Москве, а также по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Волгограде и Нижнем Новгороде.
  • В петербургском торговом центре «Охта Молл» подтвердили «РБК Петербург», что «Твоё» начал продажу одежды сторонних брендов, но в детали вдаваться не стали. Inditex публичных комментариев пока не давала.
Источник: официальный Telegram-канал «Твоё»
  • Inditex (Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius) объявила о закрытии более 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. Владельцем российского бизнеса испанской группы стала Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ.
  • С тех пор на месте некоторых её точек открыли магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet — якобы как альтернативу Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius соответственно. Отношения к испанским брендам они не имеют.
Евгения Евсеева
Ритейл
Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию — их готовы принять и освободить площади

По слухам, бренды и сами готовятся к возвращению.

Источник: «РИА Новости»

#новости #zara #магазины

27
5
3
2
77 комментариев