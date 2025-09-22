Где и в каком объёме их закупили — неизвестно.Источник: официальный Telegram-канал «Твоё»«Твоё» в своих публичных анонсах не уточняет, как проверить подлинность товаров, новые ли это коллекции и будут ли ещё поставки.Онлайн-каталога нет. Есть только список из девяти магазинов, где вывешена продукция марок группы Inditex: три точки в Москве, а также по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Волгограде и Нижнем Новгороде.В петербургском торговом центре «Охта Молл» подтвердили «РБК Петербург», что «Твоё» начал продажу одежды сторонних брендов, но в детали вдаваться не стали. Inditex публичных комментариев пока не давала.Источник: официальный Telegram-канал «Твоё»Inditex (Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius) объявила о закрытии более 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. Владельцем российского бизнеса испанской группы стала Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ.С тех пор на месте некоторых её точек открыли магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet — якобы как альтернативу Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius соответственно. Отношения к испанским брендам они не имеют.Евгения ЕвсееваРитейл17 феврСоюз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию — их готовы принять и освободить площади По слухам, бренды и сами готовятся к возвращению. #новости #zara #магазины