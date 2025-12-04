Логистическая компания Exmail проиграла в судебном споре с «Авито» из-за закрытия пунктов выдачи заказов

Изначально сумма иска составляла около 1,1 млрд рублей, но в итоге превысила 18 млрд, пишет «РИА Новости».Источник: «Авито» Суд в Москве полностью отказал в иске ООО «Группа компаний “Иксмэил”» (Exmail) к ООО «Кех Екоммерц» («Авито»), следует из картотеки дел. Внимание на это обратили «Ведомости».Компания подала в суд в январе 2025 года, тогда сумма требований составила около 1,1 млрд рублей. В Exmail говорили, что поводом для заявления стало закрытие проекта пунктов выдачи заказов «Авито» через логистического оператора.«Авито» открыл в регионах первые собственные ПВЗ совместно с Exmail в апреле 2022 года. Летом 2024-го сервис начал «сворачивать сотрудничество», писали «Ведомости». По словам Exmail, одностороннее прекращение сотрудничества ударило не только по компании, но и по франчайзи — обязательства же по договору исполняли «надлежащим образом».В «Авито» утверждали, что прекращение партнёрства было запланированным. Сервис получил от Exmail письменное подтверждение об отсутствии претензий. Последнюю посылку получатель принял в декабре 2024 года, после чего логистическая компания «в полном объёме получила вознаграждение».Как пишет «РИА Новости», Exmail несколько раз увеличивал сумму иска. В итоге он потребовал не только упущенную выгоду, но и убытки, равные стоимости бизнеса: после расторжения договора с «Авито» компания оказалась «в ситуации банкротства». Новая сумма иска превышала 18 млрд рублей, уточняет агентство.#новости #exmail #авито