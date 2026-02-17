Популярное
Таня Боброва
Ритейл

Сеть магазинов «Верный» сократила ассортимент батончиков Snickers, Mars и Bounty из-за «завышенных закупочных цен»

Из-за неподходящих условий в 2025 году закупки у Mars приостанавливал также владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка».

Источник: vostokmedia.com 
  • Ритейлер сократил ассортимент компании Mars с января 2026 года, в будущем он уменьшится ещё на треть, пишет Shopper's со ссылкой на компанию. По её словам, поставщик создаёт условия, при которых покупатели сети «оказываются в менее выгодном положении».
  • В 2022 году ритейлер уже сокращал ассортимент Mars из-за завышенных по сравнению с конкурентами закупочных цен, напоминает издание. Тогда производитель пересмотрел ценовую политику.
  • «Верный» утверждает, что с тех пор «ситуация с ценообразованием ухудшается из года в год». В феврале 2026-го Mars планировал повысить отпускные цены на батончики и конфеты на 4,5-9%, писал «Ъ».
  • В 2025 году X5 Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток») тоже приостанавливала закупки шоколадных батончиков, драже и конфет от Mars из-за несоответствия предложенных условий «принципам справедливого ценообразования». Спустя полтора месяца закупки восстановили.
  • Mars выпускает шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse и Wrigley's.

#новости

