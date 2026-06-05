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Евгения Евсеева
Ритейл

Ozon, Wildberries и «Авито» договорились уравнять комиссии для российских и иностранных продавцов

Для последних сейчас комиссии часто ниже.

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»
  • Платформы подписали дополнение к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ».
  • В частности, из документа следует, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнёров. Также платформы будут уведомлять об изменении сроков выплат не менее чем за 45 дней.
  • Кроме того, компании закрепили возможность для продавца отказаться от софинансируемых площадкой скидок без риска снижения рейтинга, ухудшения позиций в поисковой выдаче или других ограничений.
  • В марте 2026 года ФАС заявила, что Ozon и Wildberries нужно «скорректировать» практики работы с продавцами. В частности — из-за того, что они устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов.
  • После этого Wildberries сообщил, что выровняет комиссии для китайских и российских продавцов. Какими они были и какими станут, не уточнил. Изменения должны были вступить в силу с 25 мая 2026 года. Но затем маркетплейс отложил уравнивание комиссий. На какой срок — неизвестно.
Евгения Евсеева
Маркетплейсы
Ритейлеры попросили правительство ограничить маркетплейсам возможность субсидировать скидки

Они встали на сторону банков в споре с онлайн-площадками.

Источник: «Яндекс Карты»

#новости #ozon #wildberries #авито

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