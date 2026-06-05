Ozon, Wildberries и «Авито» договорились уравнять комиссии для российских и иностранных продавцов

Для последних сейчас комиссии часто ниже. Источник: «Ведомости»Платформы подписали дополнение к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ».В частности, из документа следует, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнёров. Также платформы будут уведомлять об изменении сроков выплат не менее чем за 45 дней.Кроме того, компании закрепили возможность для продавца отказаться от софинансируемых площадкой скидок без риска снижения рейтинга, ухудшения позиций в поисковой выдаче или других ограничений.В марте 2026 года ФАС заявила, что Ozon и Wildberries нужно «скорректировать» практики работы с продавцами. В частности — из-за того, что они устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов.После этого Wildberries сообщил, что выровняет комиссии для китайских и российских продавцов. Какими они были и какими станут, не уточнил. Изменения должны были вступить в силу с 25 мая 2026 года. Но затем маркетплейс отложил уравнивание комиссий. На какой срок — неизвестно.Евгения ЕвсееваМаркетплейсы08.12.2025Ритейлеры попросили правительство ограничить маркетплейсам возможность субсидировать скидки Они встали на сторону банков в споре с онлайн-площадками.#новости #ozon #wildberries #авито