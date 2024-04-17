Сервисы
Таня Боброва

Роскомнадзор заявил о блокировке «только информационных ресурсов» иностранных хостинг-провайдеров Статьи редакции

И рекомендовал россиянам пользоваться отечественными.

  • Роскомнадзор «ограничил доступ только непосредственно к информационным ресурсам иностранных провайдеров хостинга», пишет ТАСС со ссылкой на регулятора. Но ведомство рекомендует российским гражданам и бизнесу «пользоваться услугами отечественных хостингов».
  • В марте 2024 года Роскомнадзор заблокировал сайты Kamatera, WPEngine и HostGator.com, в апреле — Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, GoDaddy и Amazon Web Services.
  • Регулятор принял «меры понуждения» из-за неисполнения ими закона о «приземлении». Обязанные «приземлиться» компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте регулятора, разместить форму обратной связи и открыть представительство в России. Ведомство попросило их «проинформировать о намерениях по исполнению обязанностей», «ответ от компаний не поступил».
  • Согласно реестру регулятора, такие меры пока не приняты только в отношении FastComet и Hetzner Online. Последний официально уведомил Роскомнадзор о прекращении работы в России — «обращение находится на рассмотрении», пишет ТАСС.
  • В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать 12 иностранных провайдеров хостинга как нарушителей законов России, а в октябре — запретил поисковикам показывать ссылки на 11 из них. После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.

#новости

462 показа
617 открытий
0
10 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

РКН, не включай заднюю - бань всех, раз начал. Начни с Гугола и Ютуба - там в них столько дискредитации и прочих нарушений закона, пиздец просто. Суды встанут на 1488 лет, если эти авгиевы конюшни разбирать начнут. Не доводи до греха - бань всё, будь патриотом, блеять!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Так просто не заблочат. Гугл приносит в казну больше денег чем все российские поисковики вместе взятые. Его будут к сожалению доить до последнего, даже обанкротившееся российское юр.лицо

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Батюшки! Небывалый случай. Но чуть позже-то всё заблочат?

Ответить
Развернуть ветку
serjomba

будет примерно как с телегой - пол-интернета в дауне, а потом потихоньку отчитаются что атата, видите что можем, ухх! это мы еще не начинали!

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

Чтож ты фраер, ufw allow

Ответить
Развернуть ветку
Водяной

Как же за**ала эта шарашкина конторка

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Не поможет, все равно захейтят.

Ответить
Развернуть ветку
Post...

@И рекомендовал россиянам пользоваться отечественными.@
"Хоть нет, зато свои!"

Ответить
Развернуть ветку
Daddy Fuzz
...И рекомендовал россиянам пользоваться отечественными.
Ответить
Развернуть ветку
Redmug Redmug

Цирк уродов.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
7 комментариев
Раскрывать всегда