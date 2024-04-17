Роскомнадзор заявил о блокировке «только информационных ресурсов» иностранных хостинг-провайдеров Статьи редакции
И рекомендовал россиянам пользоваться отечественными.
- Роскомнадзор «ограничил доступ только непосредственно к информационным ресурсам иностранных провайдеров хостинга», пишет ТАСС со ссылкой на регулятора. Но ведомство рекомендует российским гражданам и бизнесу «пользоваться услугами отечественных хостингов».
- В марте 2024 года Роскомнадзор заблокировал сайты Kamatera, WPEngine и HostGator.com, в апреле — Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, GoDaddy и Amazon Web Services.
- Регулятор принял «меры понуждения» из-за неисполнения ими закона о «приземлении». Обязанные «приземлиться» компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте регулятора, разместить форму обратной связи и открыть представительство в России. Ведомство попросило их «проинформировать о намерениях по исполнению обязанностей», «ответ от компаний не поступил».
- Согласно реестру регулятора, такие меры пока не приняты только в отношении FastComet и Hetzner Online. Последний официально уведомил Роскомнадзор о прекращении работы в России — «обращение находится на рассмотрении», пишет ТАСС.
- В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать 12 иностранных провайдеров хостинга как нарушителей законов России, а в октябре — запретил поисковикам показывать ссылки на 11 из них. После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.
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РКН, не включай заднюю - бань всех, раз начал. Начни с Гугола и Ютуба - там в них столько дискредитации и прочих нарушений закона, пиздец просто. Суды встанут на 1488 лет, если эти авгиевы конюшни разбирать начнут. Не доводи до греха - бань всё, будь патриотом, блеять!
Так просто не заблочат. Гугл приносит в казну больше денег чем все российские поисковики вместе взятые. Его будут к сожалению доить до последнего, даже обанкротившееся российское юр.лицо
Батюшки! Небывалый случай. Но чуть позже-то всё заблочат?
будет примерно как с телегой - пол-интернета в дауне, а потом потихоньку отчитаются что атата, видите что можем, ухх! это мы еще не начинали!
Чтож ты фраер, ufw allow
Как же за**ала эта шарашкина конторка
Не поможет, все равно захейтят.
@И рекомендовал россиянам пользоваться отечественными.@
"Хоть нет, зато свои!"
Цирк уродов.