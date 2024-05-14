«Авито» запустил отзывы на покупателей Статьи редакции
До конца мая 2024 года функция будет доступна всем продавцам.
- Продавец сможет написать отзыв на покупателя в категории «Товары», если заказ завершён и деньги получены, покупатель отказался от товара или вернул его, или если покупатель или продавец отменили заказ до отправки товара. Об этом рассказали в «Авито».
- Форма для отзыва отобразится на странице заказа, её можно заполнить в течение 14 дней после появления. Отзывы покупателя и продавца будут публиковаться одновременно после проверки, или по истечении двух недель, если одна из сторон не оставила отзыв. Так сервис хочет сделать обратную связь «максимально конструктивной». До публикации оценки можно редактировать, после — только удалить.
- Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. Пока оценки от продавцов не учитываются в общем рейтинге пользователя.
- «Авито» тестировал функцию с сентября 2023 года. В апреле того же года «Авито Недвижимость» разрешила владельцам квартир оставлять отзывы на арендаторов.
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Напиши покупателю, что он чмо)
Не всегда же только продавцам быть чмошниками 🌚
Это точно, неадекватных покупателей хватает
На самом деле, полезная практика. На том же Airb&b была практика встречных отзывов. По завершению аренды ты писал ревью на арендодателя, а он на тебя. И только если оба отписали отзывы шла публикация.
Иногда полезно знать, что потенциальный клиент редкостная свинья, особенно ели стоит вопрос о сдачи ему собственного жилья.
Еще там была полезная функция со скрытым фидбеком. Публичная часть публикуется, скрытую видит только овнер. Очень удобно сообщить про какие-то мелочи или недостатки, которые нет смысла вывешивать на публику.
Да было там такое
по завершениИ. Учи русский язык
Давайте вы не будете рассказывать мне, что мне делать, а я не стану говорить, куда вам пойти. Хорошо?
Неплохая фишка, а то есть отдельные индивидуумы, которые ведут себя неадекватно, можно будет хотя бы заранее их определять. Другое дело, что они аккаунты меняют как носки, и это проблема
Пустые аккаунты без положительных отзывов хуже, чем с ними. Так что придётся значит им создавать сразу два, совершать продажу... в общем сложнее.
Полезно. Попадаются такие товарищи (с обоих сторон, чего уж), что после переписки или встречи хочется принять душ и уехать на неделю в лес.
Переходите на доставку, где можно. И не пропускайте звоночки в переписке. За много лет у меня только недавно одна козлина попалась - вернула товар по доставке из-за свойства, которое было чётко прописано в объявлении....
Авито самое поганое приложение,жаль замены нет,приходится этим овном пользоваться 😄
Авито, который так и не учился в отзывы о продавцах пошел в отзывы о покупателях)
Что не так с отзывами на продавцов?
А когда запустят отзывы на саму площадку Авито? ))
Я очень надеюсь что как написано в статье это станет действительно доступно к концу этого месяца, наконец то некоторые покупатели перестанут быть такими наглыми, за то что ты им не делаешь скидку, или сделки вовсе не было тебе прилетает 1 звезда не очень приятно. Хоть немного свяжет руки неадекватов, которые будут знать что ты их тоже можешь оценить, надеюсь также по звездой ситстеме.
Софья, вся эта история работает уже где-то месяц. И отзывы видят продавцы только тогда, когда покупатель оформил заказ. Другие люди его не видят (как это сделано с глобальными отзывами).
очень жаль, значит я не так поняла
5 дней назад мне поставили 1 звезду за то что я не сделала скидку и продала товар другому человеку который написал ранее
даже тот отзыв про который вы говорите я не могу этому покупателю оставить :(
да, теперь точно будет лучше. Купишь говно, потребуешь от продавца манибэк или пригрозишь плохим отзывом, а взамен услышишь порцию шантажа в стиле: "щас напишу, что ты мне только половину оплатил".
Наглых покупателей и перекупов с идиотскими предложениями купить за полцены надеюсь поуменьшится.
Отлично, сегодня как раз истекает срок хранения одного заказа, который покупатель, похоже, не заберет.
збс, теперь когда продавец - гандон, пугаешь его плохим отзывом, а он тебя пугает тем же в ответ. Вспоминается фриланс, лет 15 назад, когда оставляешь работнику херовый отзыв, а он взамен оставляет выдуманный типа: "никогда не оплачивает работу".
Отзывы надо делать чтоб было так же видно как про продавцов! А у кого 500 отзывов, листать их все и в конце увидеть отзывы как покупателя, толку ....второй бред что твой отзыв не сразу публикуют, пока тебе продавец не напишет))))
В конце не кто листать не будет)))
О какой конструктивности можно говорить, когда покупателю дают 12 дней на оставление отзыва после забора товара? Ладно, человек купил шмотку, технику. Но Карл, чем думают управленцы Авито, когда распространяют все это на запасные части.
Авито, вы действительно думаете что этого времени, с учетом текущих реалий хватит? Ведь подумайте, ценник на запчасти вырос, люди скребут последнее за своих стальных коней, потом собирают на автосервис. Итого, мы получаем либо ничего, либо не КОНСТРУКТИВНЫЙ ОТЗЫВ аля - ЗБС продавец, быстро отправил.
Итого, в нише теряется хренова туча отзывов. Люди сами пишут и хотят отблагодарить, но Авито не дает. Ведь прошло больше 12 дней. Вообщем, порой кажется, что в организации работают вредители. Или аналитики не справляются со своей работай... Вообщем печально все это.
И получается как в анекдоте: Доктор! У меня влагалище воняет! - Мыть его не пробовали? - а ну нах* его вонючую.
в озоне, как вчера выяснилось, 180 дней дают на отзыв. После - нельзя опубликовать. Походу все идет к тому, чтобы процветали только отзывы в стиле: "все хорошо, еще не проверял"
Годный срок. Яж говорю, в организации работают вредители. Или руководство совсем мышей перестало ловить...
Надеюсь, сарказм? Срок то ни разу не годный. Через полгода первые проблемы начинаются с товарами, как показывает практика. Пик приходится на 12й месяц. Вообще не понимаю к чему эти ограничения. До вчерашнего дня и в голову не приходило, что такие могут быть. Ну купил я товар года 3 назад, почему не могу оставить подробный отзыв о нем сегодня? Будет явно в разы полезнее других отзывов, оставленных в день покупки.
При мне было, пишет один продавцу, хочет одежду купить. Продавец моя знакомая. Она просит меня собрать. Я собрал. Потом он сливается, она интересуется в чём дело, а тот отвечает "пошла нахуй шлюха". Мне скрин скинули, там прямым текстом. Тогда очень не помешал бы отзыв.
а толку от отзывов без пруфов? Фото переписки тебе бы не разрешили грузить, как сейчас не разрешают при оставлении отзыва продавцом. А без таких пруфов что угодно на кого угодно можно написать, в т.ч. в целях шантажа.
Давно пора
Если вы напишете плохой отзыв о покупателе, он гарантировано напишет и вам плохой отзыв, как продавцу... И наоборот... Не понимаю до конца логику этой фичи...