Microsoft добавит в браузер Edge закадровый перевод видео с YouTube и других сайтов Статьи редакции
В том числе — с английского на русский.
- Microsoft на конференции для разработчиков Build объявила, что её собственный браузер Edge будет предлагать перевод роликов на YouTube, LinkedIn, Coursera, а также Reuters, CNBC и Bloomberg, пишет The Verge. Список сайтов будут расширять.
- Когда именно заработает такой перевод, пока неизвестно, Microsoft указывает, что это случится «скоро».
- Функция будет работать на основе ИИ, нейросеть предложит либо дубляж, либо субтитры. Пока она поддерживает перевод с испанского на английский, а также с английского на немецкий, хинди, итальянский, испанский и русский. В будущем добавят и другие языки.
- С 2021 года автоматически закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах (кроме лицензионного контента) есть у «Яндекса» в его «Браузере». Доступен перевод видео на английском, французском, испанском, немецком, китайском, японском и корейском; ролики на английском и русском можно также перевести на казахский. Работает и синхронный перевод прямых трансляций.
- В июне 2023-го автоматический дубляж видео на другие языки начал тестировать YouTube.
672 показа
677 открытий
Теперь Яндекс браузер будет не нужен?
Он и так не нужен, можно скрипт поставить в любой браузер
Он разве когда то был нужен?🤣
Да на госуслуги зайти
нет, сертификата достаточно
А зачем? Я думаю это развод всё же. У меня Госуслуги работают без рутового TLS-сертификата товарища майора. Выдаёт Globalsign.
Сбер тоже. У них некий Hellenic Academic and Research Institutions CA.
Почему? Яндекс добавит закадровый смех и всё, в принципе, рывок-победа.
И сейчас не нужен. Яндекс перевод видео встраивается в хром.
о, как?
https://github.com/ilyhalight/voice-over-translation?tab=readme-ov-file вот так )
Edge всё равно не нужен
Edge - это Амиго на минималках
На самом деле Яндекс сделал это первыми в мире, поэтому можно порадоваться, наши могут
Не понимаю смысла от этого браузера
ну всё закрываем на%ой майкрософт
Тут Тимошкина Анна не видит в нем смысла!
Смысл в том чтобы составить конкуренцию хрома который уже встроен в ос. Но это тот же хром хотя кто знает исходный код закрыт