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Евгения Евсеева

Microsoft добавит в браузер Edge закадровый перевод видео с YouTube и других сайтов Статьи редакции

В том числе — с английского на русский.

  • Microsoft на конференции для разработчиков Build объявила, что её собственный браузер Edge будет предлагать перевод роликов на YouTube, LinkedIn, Coursera, а также Reuters, CNBC и Bloomberg, пишет The Verge. Список сайтов будут расширять.
  • Когда именно заработает такой перевод, пока неизвестно, Microsoft указывает, что это случится «скоро».
  • Функция будет работать на основе ИИ, нейросеть предложит либо дубляж, либо субтитры. Пока она поддерживает перевод с испанского на английский, а также с английского на немецкий, хинди, итальянский, испанский и русский. В будущем добавят и другие языки.
  • С 2021 года автоматически закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах (кроме лицензионного контента) есть у «Яндекса» в его «Браузере». Доступен перевод видео на английском, французском, испанском, немецком, китайском, японском и корейском; ролики на английском и русском можно также перевести на казахский. Работает и синхронный перевод прямых трансляций.
  • В июне 2023-го автоматический дубляж видео на другие языки начал тестировать YouTube.

#новости #microsoft #edge

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17 комментариев
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 Rnatery

Теперь Яндекс браузер будет не нужен?

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Few

Он и так не нужен, можно скрипт поставить в любой браузер

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Al

Он разве когда то был нужен?🤣

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Ашот Кочконян

Да на госуслуги зайти

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неформат

нет, сертификата достаточно

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selecadm

А зачем? Я думаю это развод всё же. У меня Госуслуги работают без рутового TLS-сертификата товарища майора. Выдаёт Globalsign.

Сбер тоже. У них некий Hellenic Academic and Research Institutions CA.

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Maxim Fox

Почему? Яндекс добавит закадровый смех и всё, в принципе, рывок-победа.

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TVRU

И сейчас не нужен. Яндекс перевод видео встраивается в хром.

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Егор Петров

о, как?

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Александр Шестаков

https://github.com/ilyhalight/voice-over-translation?tab=readme-ov-file вот так )

GitHub - ilyhalight/voice-over-translation…
Небольшое расширение, которое добавляет закадровый перевод видео из YaBrowser в другие браузеры…
github.com
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Станислав Пржембольский

Edge всё равно не нужен

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Alex

Edge - это Амиго на минималках

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Ашот Кочконян

На самом деле Яндекс сделал это первыми в мире, поэтому можно порадоваться, наши могут

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Тимошкина Анна

Не понимаю смысла от этого браузера

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неформат

ну всё закрываем на%ой майкрософт

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Елизавета Дроздова

Тут Тимошкина Анна не видит в нем смысла!

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местный житель

Смысл в том чтобы составить конкуренцию хрома который уже встроен в ос. Но это тот же хром хотя кто знает исходный код закрыт

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