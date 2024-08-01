Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Путешествия
Техника
Карьера
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Google добавит в Chrome сервис Google Lens и ИИ-поиск по истории просмотров

А ещё Tab compare — сгенерированный обзор товаров с нескольких открытых вкладок в одном месте.

  • Google рассказала о трёх новых ИИ-функциях на базе Gemini в Chrome. Компания добавит Google Lens в десктопный браузер: пользователи смогут находить информацию об изображениях, не покидая вкладку. Обновление выйдет на днях.
  • Для поиска пользователю нужно нажать на значок Google Lens в адресной строке, а затем щёлкнуть на предмет, информацию о котором он хочет найти. На боковой панели появятся результаты поиска. После этого запрос можно там же уточнить.
  • В примерах Google показала, как можно найти, например, название растения с картинки в статье или рюкзак из видео.
Источник здесь и далее: Google
  • В «ближайшие недели» Google добавит функцию Tab compare — сгенерированный ИИ обзор товаров с нескольких открытых вкладок в одном месте. Так пользователю не придётся переключаться между вкладками, сравнивая характеристики товаров. Сначала функция будет доступна в США.
Google добавит в Chrome сервис Google Lens и ИИ-поиск по истории просмотров
  • Третья ИИ-функция позволит упростить поиск по истории в Chrome: пользователи смогут задавать вопросы о страницах, которые посещали, как если бы делали это в разговоре.
  • Например, можно спросить «Какой магазин мороженого я смотрел на прошлой неделе?», и Chrome покажет релевантные страницы из истории просмотров. Эту функцию можно будет включить и отключить в настройках. Также она не будет работать в режиме «инкогнито». Опцию планируют добавить в «ближайшие недели», начиная с США.
Google добавит в Chrome сервис Google Lens и ИИ-поиск по истории просмотров

#новости #google #chrome

44
6
6 комментариев
Блудный сын

Да нам уже пофиг, скоро и Хром запретят

1
Ответить
Альвар

Только народный, православный Браузер Atom

Ответить
Альвар

Google у вас Youtube отвалился

Ответить
Влад Шушкевич

Яшитаю, это запретить надо. Все равно самый технологичный и продвинутый браузер, это Яндекс.Браузер. Остальные попросту не нужны, только если вы не иноагент какой.

Ответить
Вадим Д.

Ай, красота, годно 👍🏻

Ответить
ЯжПрограммист

Гугл, VPN запили

Ответить