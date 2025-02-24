Wildberries запланировал запустить сервис такси в Беларуси

Интерфейс приложения уже готов, но сроки ещё неизвестны.Пилот запустят в Минске после завершения «всех необходимых для его старта процессов», сообщил представитель Wildberries «Ведомостям».По итогам пилотного проекта в компании решат, запускать ли бизнес в Беларуси и расширять ли его, отметил он.Белорусский рынок такси по структуре похож на российский, подчёркивает газета. По оценкам Белорусской ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров, 90% занимает «Яндекс Такси», 10% приходятся на «Такси 135», такси Maxim и сервис «Бавария».Конкуренция будет «острой»: например, «Ситимобил» не смог конкурировать с «Яндексом» даже в составе экосистемы «Сбера», напомнили в «Infoline-Аналитике». (В 2022-м бренд и платформу «Ситимобила» продали владельцу «Таксовичкоф»). Но помочь Wildberries может «сильная» пользовательская база.В ноябре 2024 года Wildberries запустил сеть автозаправок для собственных водителей. Они находятся на территории складов маркетплейса.#новости #wildberries