Apple вернула Fortnite в американский App Store — игру удалили пять лет назад из-за спора об оплате встроенных покупок

Игра доступна с 20 мая 2025 года.Apple одобрила заявку Epic Games на релиз Fortnite для iOS в США. В странах Евросоюза игра также доступна через Epic Games Store и AltStore.Это произошло спустя день после того, как суд потребовал объяснений от Apple по поводу отказа разработчику в релизе.По словам основателя Epic Games Тима Суини, Apple не принимала и не отклоняла заявку, а просто решила игнорировать её до вынесения решения по своей апелляции.Источник фото: Andrew Harrer / BloombergСпор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал в суд. Суд встал на сторону Apple, но потребовал от компании разрешить размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.В 2024 году Apple разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок, но за сделки установила комиссию.В мае 2025 года Epic Games подала заявку на возвращение игры в американский App Store после решения суда в США, который запретил Apple взимать комиссию за покупки вне её магазина приложений. Компания использовала учётную запись для ЕС, так как её американский аккаунт заблокирован. Чуть позже она отозвала заявку и направила новую.9to5Mac отмечало, что судебное решение не обязывает Apple возвращать Fortnite в App Store, так как об этом ничего не говорится в предписании от 2021 года — тогда суд решил, что Epic Games осознанно нарушила правила, поэтому и блокировка была обоснованной.#новости #epicgames