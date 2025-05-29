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Полина Лааксо
Сервисы

Приложение «Авито» пропало из App Store

Компания уже «ведёт переговоры с Apple и разбирается в причинах».

  • Тем, у кого приложения и не было, напомнили о возможности пользоваться «Авито» через мобильный браузер. Остальных призвали не удалять сервис, так как загрузить его обратно пока не получится.
  • «Авито» уже удаляли из App Store. В 2019 году решение связали с обновлением руководства по публикации приложений App Store Review Guideline. Компания тогда внесла нужные Apple правки, после чего сервис восстановили в каталоге.
  • 23 июля 2024 года приложение удалили снова, но вернули в тот же день. Причины в «Авито» не уточняли.
Источник фото: «Вечерняя Москва»
Источник фото: «Вечерняя Москва»
  • В декабре 2023 года Иван Таврин и принадлежащая ему Kismet Capital Group, которая в октябре 2022 года выкупила «Авито» у южноафриканской Naspers, попали под санкции США.
  • В апреле 2025 года структура под управлением «Россельхозбанка» (РСХБ) приобрела у холдинга Kismet 50% «Авито». Стоимость доли не раскрыли.
  • Против РСХБ тоже действуют ограничения — со стороны ЕС, США, а также Японии, Канады и Великобритании. Но санкции США лишь «секторальные», а ЕС — не блокирующие.

#новости #авито #appstore

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