Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Образование
Телеграм
Карьера
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

Cloudflare сообщил, что российские интернет-провайдеры ограничивают доступ к сервису

В компании пояснили, что не могут на это повлиять.

  • Внутренний анализ Cloudflare показал, что российские провайдеры позволяют пользователям загружать с серверов компании только первые 16 КБ любого сайта. Это делает использование продуктов Cloudflare «невозможным».
  • В компании отметили, что не получали от российских государственных органов официальных сообщений, которые объясняли бы причину ограничений.
  • По данным Cloudflare, от ограничений пострадали и другие иностранные поставщики облачных услуг, в том числе Hetzner, DigitalOcean и OVH.
  • Трафик Cloudflare в России начал сокращаться с начала июня 2025 года — падение составило в среднем около 30%. При этом в Роскомнадзоре отрицали информацию о снижении трафика, но допускали «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров». В «Билайне», «Мегафоне», МТС, Т2 и «Ростелекоме» ситуацию не комментировали.
Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Cloudflare используют крупные иностранные платформы, в том числе Twitch, Spotify, OpenAI и другие. По данным «Ъ», в России сервисом пользуются около 40% сайтов, которые могут потерять «до 30% трафика» из-за ошибок подключения и стать более уязвимыми к DDoS-атакам.
  • Роскомнадзор неоднократно призывал владельцев сайтов отказаться от использования зарубежных провайдеров и перейти на российские аналоги. С ноября 2024 года ведомство блокирует расширение TLS ECH, которое включено в Cloudflare по умолчанию и шифрует метаданные подключения, что в РКН считают средством обхода блокировок.

#новости #cloudflare

31
3
1
53 комментария