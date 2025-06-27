Cloudflare сообщил, что российские интернет-провайдеры ограничивают доступ к сервису

В компании пояснили, что не могут на это повлиять. Внутренний анализ Cloudflare показал, что российские провайдеры позволяют пользователям загружать с серверов компании только первые 16 КБ любого сайта. Это делает использование продуктов Cloudflare «невозможным».В компании отметили, что не получали от российских государственных органов официальных сообщений, которые объясняли бы причину ограничений.По данным Cloudflare, от ограничений пострадали и другие иностранные поставщики облачных услуг, в том числе Hetzner, DigitalOcean и OVH.Трафик Cloudflare в России начал сокращаться с начала июня 2025 года — падение составило в среднем около 30%. При этом в Роскомнадзоре отрицали информацию о снижении трафика, но допускали «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров». В «Билайне», «Мегафоне», МТС, Т2 и «Ростелекоме» ситуацию не комментировали.Скриншот vc.ru Cloudflare используют крупные иностранные платформы, в том числе Twitch, Spotify, OpenAI и другие. По данным «Ъ», в России сервисом пользуются около 40% сайтов, которые могут потерять «до 30% трафика» из-за ошибок подключения и стать более уязвимыми к DDoS-атакам.Роскомнадзор неоднократно призывал владельцев сайтов отказаться от использования зарубежных провайдеров и перейти на российские аналоги. С ноября 2024 года ведомство блокирует расширение TLS ECH, которое включено в Cloudflare по умолчанию и шифрует метаданные подключения, что в РКН считают средством обхода блокировок.#новости #cloudflare