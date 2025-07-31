Власти предложили восстанавливать аккаунт на Госуслугах в том числе через мессенджер Max — Forbes

Пока документ обсуждается и может меняться с учётом предложений заинтересованных ведомств и отрасли, отметили в Минцифры.Восстановить украденный аккаунт на Госуслугах можно будет с помощью мессенджера Max, биометрии, банковского приложения или сайта или визита в МФЦ. Об этом пишет Forbes со ссылкой на обновлённую версию второго пакета антимошеннических поправок.Если законопроект примут в текущем виде, он по плану вступит в силу с 1 марта 2026 года. В первой версии власти предлагали восстанавливать скомпрометированный мошенниками аккаунт на Госуслугах с помощью визита в МФЦ или биометрии.Сейчас аккаунт можно восстановить лично в МФЦ или в банке. В «Сбере» рассказали изданию, что такая возможность есть в приложении и веб-версии.В Минцифры отметили, что пока документ находится на межведомственном согласовании: «приводить конкретные детали пока рано». В Max отказались от комментариев.Бета-версия Max, который позиционируют как российский «аналог WeChat», появилась в магазинах приложений в марте 2025 года. Его развивает «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. Согласно распоряжению правительства, Max станет национальным мессенджером.Валерия ИльинаСервисы8 июляМессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться От редакцииТекст обновлён 15 июля 2025 года.На его базе будут развивать национальный мессенджер.#новости