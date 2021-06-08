«Яндекс» начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter Статьи редакции
Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за обогащённых ответов, которые дискриминируют других участников рынка, а «Яндекс» назвал «колдунщиков» «мировой практикой».
В тестировании кроме HeadHunter участвуют и другие крупные компании, подтвердили в «Яндексе» журналистам «Ведомостей», но не уточнили какие.
Для HeadHunter «Яндекс» тестирует обогащённые ответы («колдунщики») с вакансиями. «В рамках тестов мы совместно с партнером отстраиваем все процессы, выявляем ошибки и оцениваем результаты», — пояснили в компании изданию.
Представители HeadHunter сами обратились к «Яндексу» в начале 2021 года, рассказал журналистам руководитель направления анализа данных HeadHunter Александр Сидоров.
На время теста компания «отправляет» в «Яндекс» название вакансии, название компании-работодателя, локацию, данные о зарплате и ссылку. Поисковик анализирует полезность элемента на основе «Яндекс.Метрики» и ранжирует его. Участие в тесте бесплатное. Но HeadHunter «давно использует “Яндекс.Директ” для закупок трафика». После теста компания решит, что эффективнее: «колдунщики», «Директ» или сочетание.
Стандартной версией «колдунщиков» пользуются больше 30 тысяч компаний, ранее сообщали в «Яндексе». Для более сложных ответов нужно более тесное взаимодействие с «Яндексом», например, поддержка Yandex Pay, «Метрики» и других сервисов на сайте.
- Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
- ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. «Яндекс» заявил, что исполнение решения потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков.
- После публикаций «Яндексом» правил для подключения «колдунщиков», которые должны соблюдать партнёры, представители ИТ-коалиции не захотели сотрудничать с компанией. «"Яндекс" требует раскрывать много информации, использовать свой счётчик, платежные сервисы и может использовать данные в своих целях и против конкурентов», — объяснил «Ведомостям» исполнительный директор ИТ-коалиции, в которую входят Avito, Ivi и другие компании, Игорь Наймушин.
- «Яндекс» создаст совет с партнёрами, который будет обсуждать проблемы экосистемы, в том числе использование «колдунщиков», заявил на ПМЭФ директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов компании Андрей Стыскин.
Почему они называются "колдунщики"?
потому что термин этот предумывали итешники еще "додиджитальной" эпохи.
куколдунщики — мировая практика
Если кто не понял, то «колдунщики по яндексовски» - это то, что происходит после двойного клика по setup.exe (yes-yes-yes-agree-finish-complete).
А не зачем. Нужно показывать свою значимость и «пилить» бюджет. Как и все в этой агломерации. Кроме презрения, ничего не вызывает. Ну и примкнувшим к «корыту» нравится.
Коллаборация двух монструозных, цифровых мутантов. У одного руки шестипалые по земле все загребают и алчная слюна по морде течет, у второго пузо от тщеславия раздулось, но вместе - отличный дуэт. НН - запредельно бесполезен и стал бухтой для мошенников и проходимцев всех сортов. А ЯХ из поисковика переродился в цифровую токсичную Гидру.
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