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Маша Цепелева

«Яндекс» начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter Статьи редакции

Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за обогащённых ответов, которые дискриминируют других участников рынка, а «Яндекс» назвал «колдунщиков» «мировой практикой».

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В тестировании кроме HeadHunter участвуют и другие крупные компании, подтвердили в «Яндексе» журналистам «Ведомостей», но не уточнили какие.

Для HeadHunter «Яндекс» тестирует обогащённые ответы («колдунщики») с вакансиями. «В рамках тестов мы совместно с партнером отстраиваем все процессы, выявляем ошибки и оцениваем результаты», — пояснили в компании изданию.

Представители HeadHunter сами обратились к «Яндексу» в начале 2021 года, рассказал журналистам руководитель направления анализа данных HeadHunter Александр Сидоров.

На время теста компания «отправляет» в «Яндекс» название вакансии, название компании-работодателя, локацию, данные о зарплате и ссылку. Поисковик анализирует полезность элемента на основе «Яндекс.Метрики» и ранжирует его. Участие в тесте бесплатное. Но HeadHunter «давно использует “Яндекс.Директ” для закупок трафика». После теста компания решит, что эффективнее: «колдунщики», «Директ» или сочетание.

Стандартной версией «колдунщиков» пользуются больше 30 тысяч компаний, ранее сообщали в «Яндексе». Для более сложных ответов нужно более тесное взаимодействие с «Яндексом», например, поддержка Yandex Pay, «Метрики» и других сервисов на сайте.

  • Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
  • ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. «Яндекс» заявил, что исполнение решения потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков.
  • После публикаций «Яндексом» правил для подключения «колдунщиков», которые должны соблюдать партнёры, представители ИТ-коалиции не захотели сотрудничать с компанией. «"Яндекс" требует раскрывать много информации, использовать свой счётчик, платежные сервисы и может использовать данные в своих целях и против конкурентов», — объяснил «Ведомостям» исполнительный директор ИТ-коалиции, в которую входят Avito, Ivi и другие компании, Игорь Наймушин.
  • «Яндекс» создаст совет с партнёрами, который будет обсуждать проблемы экосистемы, в том числе использование «колдунщиков», заявил на ПМЭФ директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов компании Андрей Стыскин.

#новость #яндекс #колдунщики

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Raimond Vladimirov

7

Почему они называются "колдунщики"?

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Grigoriy Malyshev

Raimond
5

потому что термин этот предумывали итешники еще "додиджитальной" эпохи.

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Gre Li

Raimond
3

Полагаю, это Wizard по-русски. Раньше «визардами» называли всякие интерфейсы установки с опциями.

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Yura Z.

Gre
2

Визард - это волшебник. Во времена вин98 это было реально волшебством, кликнул по файлу, потом еще три кнопки и получил рабочую программу. Перевести этот процесс как «колдунщик» - это все равно что наречь сабзиру из мк именем: «ниже нуля». Они гении.

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elenazazaz

6
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Aleksey Kozhevnikov

3

куколдунщики — мировая практика

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Yura Z.

Aleksey
1

Из 90-х *

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Yura Z.

0

Если кто не понял, то «колдунщики по яндексовски» - это то, что происходит после двойного клика по setup.exe (yes-yes-yes-agree-finish-complete).

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Предвыборный Кирилл

0

Чем занят Яндекс? Зачем это нужно Яндексу? Зачем это нужно HeadHunter? Какая цель этих действий?

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Alexander Tumanov

Предвыборный
0

А не зачем. Нужно показывать свою значимость и «пилить» бюджет. Как и все в этой агломерации. Кроме презрения, ничего не вызывает. Ну и примкнувшим к «корыту» нравится.

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Alexander Tumanov

0

Коллаборация двух монструозных, цифровых мутантов. У одного руки шестипалые по земле все загребают и алчная слюна по морде течет, у второго пузо от тщеславия раздулось, но вместе - отличный дуэт. НН - запредельно бесполезен и стал бухтой для мошенников и проходимцев всех сортов. А ЯХ из поисковика переродился в цифровую токсичную Гидру.

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