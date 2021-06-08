Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за обогащённых ответов, которые дискриминируют других участников рынка, а «Яндекс» назвал «колдунщиков» «мировой практикой».

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В тестировании кроме HeadHunter участвуют и другие крупные компании, подтвердили в «Яндексе» журналистам «Ведомостей», но не уточнили какие.

Для HeadHunter «Яндекс» тестирует обогащённые ответы («колдунщики») с вакансиями. «В рамках тестов мы совместно с партнером отстраиваем все процессы, выявляем ошибки и оцениваем результаты», — пояснили в компании изданию.

Представители HeadHunter сами обратились к «Яндексу» в начале 2021 года, рассказал журналистам руководитель направления анализа данных HeadHunter Александр Сидоров.

На время теста компания «отправляет» в «Яндекс» название вакансии, название компании-работодателя, локацию, данные о зарплате и ссылку. Поисковик анализирует полезность элемента на основе «Яндекс.Метрики» и ранжирует его. Участие в тесте бесплатное. Но HeadHunter «давно использует “Яндекс.Директ” для закупок трафика». После теста компания решит, что эффективнее: «колдунщики», «Директ» или сочетание.

Стандартной версией «колдунщиков» пользуются больше 30 тысяч компаний, ранее сообщали в «Яндексе». Для более сложных ответов нужно более тесное взаимодействие с «Яндексом», например, поддержка Yandex Pay, «Метрики» и других сервисов на сайте.