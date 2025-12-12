Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Fortnite вернулась в Google Play в США — игру удалили пять лет назад из-за спора об оплате встроенных покупок

После этого компании судились, но в ноябре 2025 года заключили мировое соглашение.

Источник: Getty Images
  • Теперь Google выполнила предписание суда и вернула игру в американский Google Play, пишет TechCrunch. Когда появится Fortnite в других регионах — пока неизвестно, но Epic Games призвала следить за новостями о возвращении игры в остальных странах.
  • В 2020 году Epic Games обновила Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.
  • Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.
  • Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.
  • В 2024 году Apple разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок, но за сделки установила комиссию. В американский App Store игра вернулась в мае 2025 года.

#новости #epicgames #fortnite

