Полина Лааксо
Сервисы

Домен YouTube убрали из Нацсистемы доменных имён — в ИТ-отрасли говорят, что это позволяет РКН полностью заблокировать сервис и перенаправить мощности на «замедление» Telegram

Последний ограничивают из-за «неисполнения законодательства».

  • 10 февраля 2026 года жители некоторых регионов России пожаловались на полную недоступность YouTube без VPN. Видеосервис «замедляют» с 2024 года.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты уточнили, что youtube.com исключили из Национальной системы доменных имён (НСДИ). В итоге DNS-серверы Роскомнадзора (РКН) перестали возвращать верные адреса, и сервис оказался полностью заблокирован, пишет РБК со ссылкой на собеседников в ИТ- и телеком-отраслях.
  • Инфраструктура YouTube, включая дата-центры и cеть доставки контента, CDN, всё ещё работает.

Это экономия ресурсов. Так как все провайдеры обязаны использовать НСДИ, то есть DNS-серверы под контролем Роскомнадзора, мы получаем грубый, но довольно надёжный «выключатель» YouTube на территории России. Хотя даже такая мера не затронет все лазейки для обхода блокировок.

Алексей Учакин, независимый эксперт телеком-рынка, цитата по РБК
  • В августе 2025 года РКН заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.
  • 10 февраля 2026 года источники РБК рассказали, что РКН начал «замедлять» Telegram. Сам регулятор позже заявил, что «продолжит введение последовательных ограничений» в отношении сервиса.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

