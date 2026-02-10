Домен YouTube убрали из Нацсистемы доменных имён — в ИТ-отрасли говорят, что это позволяет РКН полностью заблокировать сервис и перенаправить мощности на «замедление» Telegram

Последний ограничивают из-за «неисполнения законодательства».10 февраля 2026 года жители некоторых регионов России пожаловались на полную недоступность YouTube без VPN. Видеосервис «замедляют» с 2024 года.Опрошенные «Ъ» эксперты уточнили, что youtube.com исключили из Национальной системы доменных имён (НСДИ). В итоге DNS-серверы Роскомнадзора (РКН) перестали возвращать верные адреса, и сервис оказался полностью заблокирован, пишет РБК со ссылкой на собеседников в ИТ- и телеком-отраслях.Инфраструктура YouTube, включая дата-центры и cеть доставки контента, CDN, всё ещё работает.Это экономия ресурсов. Так как все провайдеры обязаны использовать НСДИ, то есть DNS-серверы под контролем Роскомнадзора, мы получаем грубый, но довольно надёжный «выключатель» YouTube на территории России. Хотя даже такая мера не затронет все лазейки для обхода блокировок.Алексей Учакин, независимый эксперт телеком-рынка, цитата по РБКВ августе 2025 года РКН заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.10 февраля 2026 года источники РБК рассказали, что РКН начал «замедлять» Telegram. Сам регулятор позже заявил, что «продолжит введение последовательных ограничений» в отношении сервиса.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #telegram