Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Каршеринги «Делимобиль» и BelkaCar сообщили о включении своих сервисов в «белые списки» Минцифры

В списке из каршерингов есть, например, «Яндекс Драйв» и «Ситидрайв».

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компании. Само ведомство публично об обновлении списка не сообщало.
  • Как отмечает «Делимобиль», ограничения интернета «напрямую влияли на пользовательский опыт: автомобили отображались на карте, но были недоступны для аренды», а «техническим специалистам требовалось больше времени для поиска машин и проведения обслуживания».
  • О том, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре, декабре и феврале 2026 года дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.

#новости

29 комментариев