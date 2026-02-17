Каршеринги «Делимобиль» и BelkaCar сообщили о включении своих сервисов в «белые списки» Минцифры

В списке из каршерингов есть, например, «Яндекс Драйв» и «Ситидрайв».Источник: ТАССОб этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компании. Само ведомство публично об обновлении списка не сообщало.Как отмечает «Делимобиль», ограничения интернета «напрямую влияли на пользовательский опыт: автомобили отображались на карте, но были недоступны для аренды», а «техническим специалистам требовалось больше времени для поиска машин и проведения обслуживания».О том, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре, декабре и феврале 2026 года дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.#новости