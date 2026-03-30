«Мегафон» запустил платную услугу, которая позволит получить частичную компенсацию при отключениях мобильного интернета

У некоторых абонентов «Билайна» тоже есть возможность запросить возврат средств.Источник фото: «Деловой Петербург»О запуске «Мегафоном» услуги «5G Режим» пишет РБК со ссылкой на оператора. За ежемесячные 199 рублей абонент сможет раз в месяц указывать в специальной форме, где и сколько не работал интернет. Под понятие неработающего интернета будет попадать и вход по «белым спискам».Оператор проверит информацию и частично возместит стоимость своих услуг. Как именно будут проводить проверки и сможет ли пользователь обжаловать решение — не уточнили. Возможную процентную вилку тоже не назвали.У абонентов тарифов Bee «Билайна» с 26 марта 2026 года есть возможность самостоятельно вернуть стоимость одного дня. Согласование от техподдержки не потребуется, но за год можно получить не больше 50 возвратов.В Т2 рассматривают вопросы компенсаций в частном порядке. В МТС пока не ответили на запрос о подобных услугах.Мобильный интернет стали чаще ограничивать в разных регионах России в «целях безопасности» с мая 2025 года. В сентябре того же года Минцифры представило «белый список» сервисов, которые должны работать при отключениях. С тех пор его несколько раз пополняли.21 марта 2026 года Telegram-канал Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве тоже «срочно» внедряют систему «белых списков», но Минцифры опровергло сообщения: подобные списки используют только при ограничениях мобильной связи. Ася Карпова