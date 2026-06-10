Минцифры сообщило о разблокировке Roblox в России

Игровую платформу заблокировали в стране в конце 2025 года.Обновлено в 18:38 мск. В Минцифры подтвердили снятие ограничений с Roblox. По словам министерства, компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.О доступности сервиса в России написала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на «подписчиков». «Фонтанка» и канал «Сети и сигналы» «Коммерсанта» тоже пишут, что игровая платформа работает без ограничений.Последний уточняет, что в настройках аккаунта появились возрастные группы. Платформа анонсировала «детские» аккаунты в апреле 2026-го: в них предусмотрены ограничения на переписки и доступ к некоторым играм.9 июня 2026 года Минцифры заявило, что Roblox согласовала с властями «необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей» и дала «гарантии ответственного поведения на российском рынке». Ведомство и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку сервиса в России.Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Roblox в начале декабря 2025 года. Позже блокировку сервиса подтвердил Роскомнадзор — регулятор нашёл на платформе «запрещённый» и «неподобающий» для детей контент.Сама компания говорила, что «наладила взаимодействие с Роскомнадзором» и готова выполнить требования для возобновления работы в стране.#новости #roblox