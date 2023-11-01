«Тинькофф» запустил для предпринимателей сервис нейросетевых ответов на отзывы Статьи редакции
Чтобы те могли реагировать на комментарии в четыре раза быстрее, говорят в компании.
- Возможность генерировать ответы с помощью нейросетей доступна в сервисе «Тинькофф Отзывы», где её тестировали с октября 2023 года, а также пользователям «Тинькофф Селлер», которые торгуют на Wildberries. Ozon на момент публикации не разрешает работать с отзывами через внешние инструменты.
- По словам компании, языковые модели обучили на большом массиве данных, в том числе из открытых источников — например, сервисов объявлений, сайтов по сбору отзывов и блогов. Нейросети научили «выделять ключевые моменты в тексте, находить взаимосвязь между ними, определять тональность и на основе этого выбирать подходящий вариант».
- Сгенерированные нейросетью ответы можно одобрить, отредактировать самостоятельно или отклонить, попросив её придумать другой вариант. Если продавец, торгующий на Wildberries, при редактуре вставит в текст номера телефонов, ссылки и «оскорбления» или превысит допустимый лимит символов, система сама напомнит ему о правилах маркетплейса.
- Комментарии нейросети в «Отзывах» на первых порах будут проверять модераторы — чтобы исправлять языковые и смысловые неточности. «Мы уже видим очень высокий процент корректности ответов, которые даёт нейросеть. Пока продолжаем проверять её, но, учитывая отсутствие ошибочных кейсов, в скором времени сможем предоставить ей большую свободу», — рассказали vc.ru в компании.
- Все сгенерированные ИИ ответы получат соответствующую метку «Ответ от AI». Настроить автоматические комментарии, чтобы даже не проверять раздел с отзывами, пока нельзя, но «Тинькофф» будет прислушиваться к запросам пользователей, уточнили vc.ru.
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Теперь компаниям может быть еще более похер на своих потребителей и они это смогут продемонстрировать еще более явно. «Мы ценим мнение каждого нашего клиента» ну ну
Зачем работать с негативными отзывами? И действительно решать проблемы?
Проще их запихать в апи к чату гпт и всё. Проблемы как не бывало!
Вы думали будущее это умные андроиды и супер медицина? Нет, будущее это тупые роботы в службе поддержки. Которые выбешивают и не решают проблемы.
Вообще нейросетки могут помочь пока лишь в типовых ситуациях. А в нестандартных оказываются бессильными и выдают ерунду.
Негативный отзыв это нестандартная ситуация. По сути на все жалобы будет бот отписываться в корпоративном стиле. Мы сожалеем бла бла. Как тут любят отписываться всякие Яндексы и прочие.
Некоторые продавцы Wildberries уже пользуются нейросеткой.
сама ты никакая, наталья, а что до налета — так это у тебя перхоть! глупая клеветница
Взял без задней мысли. Бусурманин, холоп окаянный, обдурил: вопрошал мерку снять. Все исправно я в ответ смолвил, а в оконцовке на руках имею кафтан несуразмерный да брюки аршинные. Я с вопросами: на кой меня озадачил, непутевый, а торговец как воды в рот набрал, едрить его за ногу. Засим и пишу братьям славянам весточку, дабы дел с таким дельцом не имели. А если и иметь вздумаете - то на себя пеняйте. Ну и тряпица качеством не мед, но это и ежу понятно, за три целковых то. Засим разрешите откланяться, не поминайте лихом.
Натравил на руса басурманскую нейросеть.
У Insales функционал может писать ответы на отзывы на OZON
Да ну в 4 раза... ChatGPT вон ответ даёт ещё до того, как ты вопрос дописал
Да и раньше было ощущение бредогенератора в этих ответах и самих отзывах.
Опять вводят недоработанный материал, сначала бы потестили прежде чем в массы пускать.
Внедрение ненужных технологий для вида стало популярным в последнее время.
Нейросеть не нужна. Достаточно "Нам похрен. Ха ХА ХА.."
Всяко нейросеть будет не хуже девушек-попугаев, говорящих заученные тексты и не способных решать проблемы клиентов. Так что желаю всем больше позитива в комментариях, да и в жизни тоже.