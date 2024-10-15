VK запустила гранты для блогеров, которые снимают горизонтальные видеоролики продолжительностью от десяти минут

Потребуются статус ИП или юрлица, полученные не менее полугода назад, а также открытая группа во «ВКонтакте» с аудиторией от 1000 подписчиков и охваты на видео не менее 10 тысяч. Общий фонд программы составит 100 млн рублей. Один автор может получить не более 5 млн рублей. Размер зависит в том числе от числа подписчиков в группе.Количество получателей грантов и объём поддержки каждого определит спецсовет. В него войдут сотрудники VK, глава Mash Максим Иксанов, дизайнер Артемий Лебедев, блогеры Эльдар Джарахов и Влад А4, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, стилист Александр Рогов и другие.Получатель должен потратить грант на создание образовательно-развлекательного контента. Тематика может быть любой — игры, наука, технологии, бизнес, спорт, еда, культура, мода, путешествия, юмор. Главное не нарушать российское законодательство, а также правила соцсети.Среди других условий: контент, отснятый в рамках конкурсной программы, не должен быть рекламным, а коммерческие публикации не могут преобладать в группе грантополучателя.Заявки на участие принимают до 18:00 мск 5 ноября 2024 года. С подробными положениями можно ознакомиться на сайте.Данные в заметке были уточнены после публикации официального релиза VK.Источник фото: VKVK представила видеоплатформу «VK Видео» в октябре 2021 года: та объединила ролики и трансляции изо всех сервисов компании. В мае 2022 года открыла доступ к инфраструктуре и технологиям платформы, а в ноябре подключила создание дипфейков.В декабре 2022 года VK якобы получила контроль в студии Medium Quality, которая выпускает проекты «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко», а в мае 2023 года объявила о создании эксклюзивного контента в рамках программы «VK Видео Originals».В сентябре 2024 года «VK Видео» начал тестировать обновлённую программу монетизации. Авторы оригинального контента смогут получать 50-80% выручки площадки от встроенной рекламы. В октябре сервис добавил функцию редактирования роликов после загрузки и инструмент для быстрого создания «клипов». Известно также о планах VK запустить маркетплейс для закупки нативной рекламы у блогеров.Изменения происходят и готовятся на фоне замедления YouTube в России и сообщений о сокращениях в VK. По неподтверждённым данным, увольнения затронули самые разные отделы холдинга, в том числе «VK Клипы», при этом в «VK Видео» якобы никого не сократили.Полина ЛааксоКарьера4 октVK сократила 300-600 человек, бывшие сотрудники якобы готовят иски против холдинга — источники В компании всё опровергают.#vk #вконтакте #новости
При нулевых доходах начинающих блогеров им выгоднее начинать с самозанятых – ибо никаких платежей, кроме налога на доход. ИП, даже если лежать на диване и сдавать в налоговую нулевую отчётность, должен платить взносов в пенсионные и прочее 50 тысяч рублей.
Почему ВК всегда жопой к народу?
стаса айкакпросто забыли позвать, и соболева
Да, компания мерзкая, конечно.
Это на молодёжную аудиторию их нагнали? Или на мигрантов с одноклассников? О_о
.
Не надо так с нашей ЭЭЭЭлитой